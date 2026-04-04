Maribel Guardia Abogados de Imelda desmienten que Maribel haya desistido sobre su nieto: "Es un ardid publicitario" El equipo legal de Imelda Tuñon explicó que la actriz ha solicitado la guarda y custodia de su nieto en 14 ocasiones. Además, aclararon sobre el documento de desistimiento que Maribel Guardia presentó.



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Video Maribel Guardia renuncia a seguir buscando la guardia y custodia de su nieto, ¿llegará a acuerdo con Imelda?

El primero de abril, el programa 'De Primera Mano' presentó un documento oficial en donde Maribel Guardia se desistía del recurso de queja para presuntamente dejar de buscar la guarda y custodia de su nieto José Julián. Sin embargo, los abogados de Imelda Tuñon lo desmintieron y explicaron la situación.

Maribel Guardia quiere la guarda y custodia de su nieto

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La tarde del 3 de abril, en el mismo show, el equipo legal de Imelda explicó que todo se trata de un “ardid publicitario”, pues ese documento aunque tiene fecha del 19 de marzo de 2026, obedece a un proceso desechado en marzo de 2025.

“Este escrito de desistimiento de apelaciones y quejas es un ardid publicitario porque no se está desistiendo de nada porque su apelación fue desechada por extemporánea, error de sus abogados”, explicó el abogado Antonio Lozano.

“ Se están desistiendo de recursos legales presentados hace más de un año y que ya tres de ellos fueron desechados”, añadió en la entrevista.

De acuerdo con la aclaración, Maribel Guardia estaría presentando el documento “para decir que están rectificando o que están cediendo o que ya no tienen otro interés, pero no es cierto, la señora Maribel Guardia sigue peleando hoy la guarda y custodia”, incluso señalaron que lo ha hecho en 14 ocasiones.

Maribel Guardia no puede ver a su nieto

Los abogados de Imelda también explicaron que hasta el momento, la actriz no tiene permitido ver al pequeño José Julián, de 8 años, por la violencia que sufrió el menor cuando fue separado de su madre en enero de 2025, aunque sí puede solicitar la convivencia.