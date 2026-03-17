Maribel Guardia

Maribel Guardia responde si demandó a Imelda Tuñón para cobrarle millonaria cifra por haber vivido en su casa

La actriz y madre de Julián Figueroa dijo si es verdad que busca una indemnización millonaria de Imelda Tuñón por haber vivido en su casa, como aseguró el abogado de su exnuera, .

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Por:Elizabeth González
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Video Nieto de Maribel Guardia revela porqué está enojado con su abuela

Maribel Guardia rompió el silencio sobre la complicada situación que atraviesa con su exnuera, Imelda Garza, y la batalla por el bienestar de su nieto, José Julián Figueroa.

La actriz y cantante desmintió l os rumores sobre una supuesta demanda millonaria interpuesta contra la madre de su nieto por el tiempo que esta residió en su hogar.

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El pasado 11 de marzo, el abogado de Imelda Tuñón afirmó para el programa De Primera Mano que Maribel está demandando " una indemnización a partir de que Imelda llegó a vivir a su domicilio cuando se casó y hasta la fecha en que sale de su domicilio”.

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Sobre estas afirmaciones, Guardia respondió: "Es mentira que yo le estoy poniendo una demanda a ella para pedirle dinero... No lo necesito, Dios bendito", afirmó para el programa Ventaneando este 17 de marzo, señalando que estos temas resultan sumamente desgastantes para ella.

La artista explicó que su único motor en este conflicto es el vínculo con su nieto, a quien no ha podido frecuentar: "De mi niño, de mi nieto, lo único que yo quiero es verlo... Tengo un año sin verlo y me gustaría saber que está bien".

Maribel Guardia dice si recibirá algo de la herencia de Julián Figueroa

Respecto a la sucesión testamentaria de su hijo, Julián Figueroa, Maribel aclaró que se ha deslindado por completo del proceso legal.

“Hay dos escenarios de la herencia, que el niño es el heredero universal, que fue lo que dejó Julián y el otro panorama es que ella se quede con la mitad en ninguno de los dos yo soy beneficiara o heredera ni tengo interés en nada de eso, gracias a Dios”.

A Maribel Guardia le hacen preguntas que “le parten el corazón”

A pesar de su larga y respetada trayectoria artística, Maribel Guardia admitió que enfrentarse a los cuestionamientos de la prensa sobre estos temas personales sigue siendo un reto que le afecta profundamente.

"Hay preguntas que te parten el corazón, que te parten el alma y entonces es muy duro... siempre que me preguntan de Julián se me llenan los ojos de lágrimas", confesó conmovida.

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