Imelda Tuñón

Imelda Tuñón muestra especial recuerdo con hijo de Maribel Guardia en su aniversario luctuoso y se disculpa

La viuda de Julián Figueroa recordó al cantante en su tercer aniversario lucturoso. Julián Figueroa falleció inesperadamente a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

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Por:Elizabeth González
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Video Con tatuaje y “sin ilusión”, así recuerda Maribel Guardia a Julián Figueroa a tres años de su muerte

Imelda Tuñón compartió un especial recuerdo con Julián Figueroa en su tercer aniversario luctuoso. El hijo de Maribel Guardia murió inesperadamente el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular.

La actriz compartió en Instagram una fotografía del que sería uno de los últimos viajes familiares de Julián. De acuerdo con la viuda del cantante, la imagen fue tomada tan solo meses antes de su inesperada partida.

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“No me gusta publicar cosas en este tipo de días porque siento que deberían de quedar solo para quienes lo vivimos, pero entiendo que el público también fue parte de nuestra historia. Esta foto fue a pocos meses de tu partida, cuando creíamos que todo iba a estar bien, sin idea de lo que nos esperaba a la vuelta de la esquina ni los problemas que se desatarían a raíz de tu ausencia”, escribió.

En las siguientes líneas, Imelda Tuñón agradeció a Julián Figueroa los momentos que pasaron juntos y por la familia que lograron crear junto a José Julián, su hijo.

“Muchas gracias por hacerme parte de más de una tercera parte de tu vida y gracias por ser un capítulo importante en la mía, gracias por ser el papá de José Julián, gracias por todo el aprendizaje y gracias por seguir cuidando de tu familia. Siempre te vamos a extrañar y tu corazón se queda para la eternidad con tu hijo, donde siempre estuvo desde que nació”, expresó.

“Sigue volando alto y descansa tranquilo de que lo que dejaste en mis manos siempre va a estar bien y te va a honrar… Te dejo una de tus canciones favoritas. QEPD Julián Figueroa Fernández”, anotó.

Así recordó Imelda Tuñón a su esposo en su tercer aniversario de su fallecimiento.
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Imagen Imelda Tuñón / Instagram

Imelda Tuñón pide perdón

Aunque la exnuera de Maribel Guardia cerró su mensaje con la promesa de que cuidaría su legado, posiblemente, refiriéndose a su hijo José Julián, en las últimas líneas de su publicación se disculpó con sus seguidores, ya que había tomado la decisión de bloquear los comentarios.

“Pido una disculpa a la gente, pero en esta publicación respetuosamente no se permitirán comentarios”, sentenció sin compartir sus razones.

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