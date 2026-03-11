Maribel Guardia Maribel Guardia destapa nuevo conflicto por el testamento de su hijo Julián Figueroa: ¿de qué se trata? La actriz costarricense dio a conocer que hay un nuevo procedimiento legal con relación a la herencia del cantante, quien perdió la vida el 9 de abril de 2023.



Maribel Guardia dio a conocer un nuevo conflicto en torno a la herencia que dejó su difunto hijo, Julián Figueroa.

Fue por medio de un comunicado que este 11 de marzo la actriz se pronunció al respecto de lo que sucedió en torno al legado del cantante.

“Nuestros abogados nos informaron que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián”, escribió.

La artista costarricense afirmó que ella no es parte de este procedimiento, en el cual, detalló, “se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario”.

Dicha evaluación, indicó, “es una opinión técnica, que, como todo en derecho, puede tener opiniones en contrario, sólo que allí no se dio ese espacio”.

Para finalizar, aclaró que este requerimiento legal “no es el que se lleva a cabo en Morelos”, el cual continúa en curso.

Al respecto de la querella a la que hizo referencia Guardia, previamente la presentadora Verónica Bastos puntualizó que tendría que ver con “la impugnación” del documento con la última voluntad de Julián que hace tiempo interpuso Imelda Tuñón, su viuda.

Herencia de José Julián sería para su hijo

Según Maribel Guardia, en el testamento de Julián Figueroa, que se encontraría en litigio, él designó como heredero universal a su pequeño José Julián, fruto de su relación con Imelda Tuñón.

Él aparentemente destinó la totalidad de sus bienes para su retoño, incluyendo propiedades, como el rancho Las Palmas, que le dejó su papá Joan Sebastian, y dinero.

No obstante, tras su disputa con quien fuera su suegra, Imelda Tuñón interpuso una impugnación formal ante los tribunales de Cuernavaca.

La joven sostiene que el testamento es “apócrifo” pues, sostiene, la rúbrica de su marido que aparece en los papeles no corresponde a la de su marido.

Además, ella señala que el día que supuestamente se firmó el escrito, su esposo se encontraba en la Ciudad de México y no en la ubicación donde dicen se llevó a cabo ese trámite.

Maribel Guardia defiende lo que es para su nieto

Hace unos días, Maribel Guardia aseveró a Despierta América que “lo único que importa” ya es su nieto, José Julián.