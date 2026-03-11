Maribel Guardia

Maribel Guardia destapa nuevo conflicto por el testamento de su hijo Julián Figueroa: ¿de qué se trata?

La actriz costarricense dio a conocer que hay un nuevo procedimiento legal con relación a la herencia del cantante, quien perdió la vida el 9 de abril de 2023.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
add
Síguenos en Google
Video José Manuel Figueroa reacciona a declaraciones de Imelda Tuñón: ella lo acusó de presunto abuso a Julián Figueroa

Maribel Guardia dio a conocer un nuevo conflicto en torno a la herencia que dejó su difunto hijo, Julián Figueroa.

Fue por medio de un comunicado que este 11 de marzo la actriz se pronunció al respecto de lo que sucedió en torno al legado del cantante.

PUBLICIDAD

“Nuestros abogados nos informaron que en Guerrero se llevó a cabo un procedimiento contra la notaría que realizó el testamento de Julián”, escribió.

La artista costarricense afirmó que ella no es parte de este procedimiento, en el cual, detalló, “se habría presentado un peritaje que cuestiona la autenticidad de la firma del notario”.

Más sobre Maribel Guardia

¿Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón otra vez?: ella dice la verdad tras ser captada en Fiscalía
2 mins

¿Maribel Guardia demandó a Imelda Tuñón otra vez?: ella dice la verdad tras ser captada en Fiscalía

Univision Famosos
Ninel Conde reacciona tras acusaciones a su ex José Manuel Figueroa de presunto abuso a su hermano
2 mins

Ninel Conde reacciona tras acusaciones a su ex José Manuel Figueroa de presunto abuso a su hermano

Univision Famosos
Imelda Tuñón habría revelado que no realizaron autopsia a Julián Figueroa: acusaría pago de Maribel Guardia
4 mins

Imelda Tuñón habría revelado que no realizaron autopsia a Julián Figueroa: acusaría pago de Maribel Guardia

Univision Famosos
José Manuel Figueroa confirma demanda contra Imelda Tuñón: de esto la acusa
2 mins

José Manuel Figueroa confirma demanda contra Imelda Tuñón: de esto la acusa

Univision Famosos
José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón, ella lo acusó de supuesto abuso a Julián Figueroa: “Que pague”
2 mins

José Manuel Figueroa demanda a Imelda Tuñón, ella lo acusó de supuesto abuso a Julián Figueroa: “Que pague”

Univision Famosos
Maribel Guardia pide “se respete la memoria” de su hijo y defiende a José Manuel Figueroa ante ataques
2 mins

Maribel Guardia pide “se respete la memoria” de su hijo y defiende a José Manuel Figueroa ante ataques

Univision Famosos
José Manuel Figueroa reacciona a acusación de Imelda Tuñón sobre supuesto abuso a su hermano Julián
4 mins

José Manuel Figueroa reacciona a acusación de Imelda Tuñón sobre supuesto abuso a su hermano Julián

Univision Famosos
Imelda Tuñón dice que “salvó” a Julián Figueroa de supuestas sobredosis: “Le regresé vivo su hijo a Maribel”
3 mins

Imelda Tuñón dice que “salvó” a Julián Figueroa de supuestas sobredosis: “Le regresé vivo su hijo a Maribel”

Univision Famosos
Maribel Guardia envía carta tras su esposo ser señalado por Imelda Tuñón de la muerte de Julián Figueroa
4 mins

Maribel Guardia envía carta tras su esposo ser señalado por Imelda Tuñón de la muerte de Julián Figueroa

Univision Famosos
Hijo de Imelda Tuñón tendría triste futuro tras pleito de ella con Maribel Guardia: esto dice Mhoni Vidente
1 mins

Hijo de Imelda Tuñón tendría triste futuro tras pleito de ella con Maribel Guardia: esto dice Mhoni Vidente

Univision Famosos

Dicha evaluación, indicó, “es una opinión técnica, que, como todo en derecho, puede tener opiniones en contrario, sólo que allí no se dio ese espacio”.

Para finalizar, aclaró que este requerimiento legal “no es el que se lleva a cabo en Morelos”, el cual continúa en curso.

Al respecto de la querella a la que hizo referencia Guardia, previamente la presentadora Verónica Bastos puntualizó que tendría que ver con “la impugnación” del documento con la última voluntad de Julián que hace tiempo interpuso Imelda Tuñón, su viuda.

Herencia de José Julián sería para su hijo

Según Maribel Guardia, en el testamento de Julián Figueroa, que se encontraría en litigio, él designó como heredero universal a su pequeño José Julián, fruto de su relación con Imelda Tuñón.

Él aparentemente destinó la totalidad de sus bienes para su retoño, incluyendo propiedades, como el rancho Las Palmas, que le dejó su papá Joan Sebastian, y dinero.

No obstante, tras su disputa con quien fuera su suegra, Imelda Tuñón interpuso una impugnación formal ante los tribunales de Cuernavaca.

La joven sostiene que el testamento es “apócrifo” pues, sostiene, la rúbrica de su marido que aparece en los papeles no corresponde a la de su marido.

PUBLICIDAD

Además, ella señala que el día que supuestamente se firmó el escrito, su esposo se encontraba en la Ciudad de México y no en la ubicación donde dicen se llevó a cabo ese trámite.

Maribel Guardia defiende lo que es para su nieto

Hace unos días, Maribel Guardia aseveró a Despierta América que “lo único que importa” ya es su nieto, José Julián.

“Lo importante es que el niño sea el beneficiario, porque era el deseo de Julián”, expresó la intérprete de ‘Tú y yo’ en octubre de 2025.

Relacionados:
Maribel GuardiaImelda TuñónJosé Manuel FigueroaMarco ChacónEscándalosPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Polen
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Tráiler: Un hombre por semana
El Mochaorejas
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX