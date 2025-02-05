Imelda Tuñón responde a su excuñada tras acusarla de consumo de sustancias y dejar a su hijo

Video Hermana de Julián Figueroa acusa ahora a Imelda Tuñón: es "peor" de lo que dice Maribel Guardia

Marcelia Figueroa, hermana del fallecido Julián Figueroa, ha demostrado su total apoyo a Maribel Guardia en la batalla legal por el bienestar de su sobrino de 7 años.

En diversas entrevistas la hija de Joan Sebastian ha señalado que Imelda Tuñón no es apta para cuidar a José Julián, incluso, considera que el niño "corre peligro" en sus manos. La viuda de Julián Figueroa se defendió y le puso un alto a su excuñada.

"Marcelia que haga su vida, que se dedique a sus cosas, no debería estarse metiendo en este tipo de situaciones porque me parece muy grosero de su parte que esté hablando así, sobre todo si quiere a mi hijo, que es su sobrino, no debería estar hablando mal de su mamá, eso tampoco le gustaría a Julián, para nada", dijo Imelda tajante en un reciente en vivo.

La hija de Joan Sebastian coincide con Maribel Guardia en que supuestamente ha visto a Tuñón en estado inconveniente, pero Imelda dice que no hablará mal ni de ella, ni de nadie que la ataque.

"Independientemente de lo que diga siempre va a ser su punto de vista, al final del día es la hermana de Julián, no puedo hablar mal de la hermana de Julián porque a mí sí me enseñaron en mi casa que tengo que respetar a la familia de las personas con las que contraigo lazos", sentenció.

Los hermanos Marcelia y Julián Figueroa, y el pequeño José Julián. Imagen Marcelia Figueroa/Instagram

¿Qué dijo Marcelia Figueroa de Imelda Tuñón?

En días recientes Marcelia ha dado diversas entrevistas en las que opina sobre el bienestar de su sobrino José Julián, por lo que considera que Imelda Tuñón no es una persona apta para cuidarlo.

" Con su mamá corre peligro, no está en condiciones de ser madre así como es en el momento", dijo en entrevista con el programa 'Venga la Alegría' transmitida este 5 de febrero.

En otra ocasión confirmó al mismo show lo que Maribel Guardia ha dicho, que Imelda consume sustancias ilícitas.

"En diversas ocasiones la vi en mal estado, la verdad es que no puedo asegurar bajo la influencia de qué sustancias estaba, pero sí en estado inconveniente, definitivamente en varias ocasiones", señaló.

Marcelia fue clara al opinar sobre los resultados de las pruebas toxicológicas que Imelda recientemente mostró en sus redes sociales y dice que "no confía en ellas", pues considera que es muy fácil que las muestras sean de otra persona: "Te los tienes que hacer en la fiscalía ante un ente público para que sean verídicos".

Incluso, mencionó que ya existen "medicamentos que inhiben o limpian el organismo", por lo cual desconfía de los exámenes que se habría practicado: "Es cuando las autoridades lo indiquen y lo que ellos indiquen", sentenció.