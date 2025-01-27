Supuesta maestra del nieto de Maribel Guardia la habría alertado de aparentes "moretones" en su cuerpo

Video Exnuera de Maribel Guardia recuerda últimas vacaciones con su hijo: “Pronto estarás de vuelta conmigo”

En medio de la batalla legal que enfrenta Maribel Guardia e Imelda Tuñón por la guarda y custodia de José Julián, trascendió que una supuesta maestra del nieto de la actriz es quien la habría alertado de aparentes marcas en el cuerpo del menor.

Según contó la presentadora Cynthia Urías en el show radiofónico La Mejor FM, Maribel Guardia habría tomado acciones legales en contra de su exnuera luego de que, supuestamente, le informaran que a su nieto se le notaba “distinto”.

“Una señora que dice que tiene un sobrino en la misma escuela de Julián, me está diciendo que la maestra fue la que mandó llamar a Maribel. La maestra del niño lo notó distinto, lo notó aterrado, somnoliento y, dicen, que la maestra le vio un moretón y que todo eso no era habitual en el niño”, contó el 24 de enero.

“A mí me lo contó una señora que tiene un sobrino en la misma escuela”, explicó la presentadora y agregó: “Por eso la escuela, dentro de todo le dijo: ‘oiga, maestra, ¿por qué se armó todo este zafarrancho?’, porque los padres de familia se empezaron a quejar. Es un colegio particular donde, en teoría, no deberían suceder estas cosas, donde se supondría que cuidarían más estas cosas”, insistió.

Antes de ir por su nieto a la escuela habría denunciado a su exnuera

Según el informante de Cynthia Urías, la supuesta maestra del menor le habría informado a la actriz del estado “somnoliento” del pequeño de 7 años, quien en septiembre de 2024 ya había tenido problemas para despertar según relató la misma Maribel Guardia en su denuncia.

“Entonces que la maestra dijo: ‘yo le hablé a su abuelita porque yo sé que la que está al pendiente y la que siempre ha respondido y ha venido por el niño cuando se siente mal, es ella. Yo le hablé porque el niño tenía un golpe’”, habría relatado la mujer según Urías.

“Por eso es que Maribel ya venía preparada (desde la Fiscalía) porque ya tenía mucha información”, sentenció.