Nuera de Maribel Guardia rompe el silencio ante denuncia de la actriz

Aunque la intérprete de 65 años no dio detalles sobre el motivo por el que había demandado a la viuda de su hijo, Imelda reveló en una de sus publicaciones de Instagram la supuesta causa del conflicto.

“¿Por qué te demandó tu suegra?”, le preguntaron. “Porque quiero vivir sola con mi hijo, por eso me lo quiere quitar, yo no voy a declarar nada, ella es la que le gusta hacer show”, respondió.

“No lo soy, pero es injusto que me quiera quitar lo único que tengo, ella ya tuvo su oportunidad”, alegó.

Imelda Garza-Tuñón no hizo más comentarios. Sin embargo, en sus historias de Instagram puntualizó con emojis de corazones rotos: "Caras vemos, corazones no sabemos".

"Horas llorando, estamos destrozados, no hemos comido, ¿no que mucho amor? Ni siquiera vino a dar la cara, nunca pensé conocer a una persona tan MALA", agregó sin mencionar a qué se refiere.

Maribel Guardia demanda a su nuera ante acusaciones de robo

Este 21 de enero, Maribel Guardia informó que emprendería acciones legales en contra de su nuera. Aunque no dio detalles sobre lo acontecido, aseguró que su denuncia sería a favor de ella y su nieto.

“Con dolor comunico que me he visto en el deber moral de poner una denuncia contra la madre de mi nieto, con el único afán de defender su integridad. No tengo interés de entrar en ningún detalle, ni de lastimar su imagen. Solo quiero cuidar la seguridad de mi nieto y que se haga lo que Dios y la autoridad determinen prudente”, escribió en Instagram.