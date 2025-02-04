Llaman mentiroso al papá de Imelda Tuñón: nieto de Maribel Guardia le tendría “miedo”

Marcelia Figuera acusó al papá de Imelda Tuñón de “mentir” en el escrito que difundió en redes sociales defendiendo a su hija. Según contó la hermana de Julián Figueroa, “le consta” que su sobrino no era cercano a su abuelo Tito Frank.

“Otra parte importante de otras declaraciones que vi es precisamente el comunicado del papá de Imelda. A parte de que está lleno de mentiras, a mí me consta. Así como te conté que el niño ha llegado con Imelda oliendo a marihuana, algunos fines de semana, yo creo que con afán de tener esta cercanía que ni ella tuvo con su padre, porque hace poco que reapareció en su vida, Imelda pretende que el niño tenga esta cercanía con el abuelo”, declaró en el show de YouTube de Javier Ceriani este 4 de enero.

Marcelia Figueroa contó al presentador argentino que José Julián, le tenía “miedo” a su abuelo, a tal punto de que una ocasión pidió a gritos que no se lo llevara de casa de Maribel Guardia.

“Algunas veces se lo llevaba y dices tú, se van a quedar los dos con el abuelo, y no era sí. Ella se iba, se largaba, seguramente igual de rumba, a la fiesta, quién sabe si con algún novio y dejaba al pobre niño con el abuelo, con una persona que no conoce realmente, que no ha tenido contacto alguno, y en otras ocasiones, el señor llegaba los fines de semana directo a casa de Maribel a llevarse solo al niño”, agregó.

“A mí también me tocó ver esto y el niño lloraba y pedía a gritos que no se lo llevaran, que no se quería ir con él. Yo lo vi y yo lo escuché, y decía: ‘No por favor, no quiero ir… no quiero ir con él, tengo miedo’, a mí me consta esta situación. Ella sabía que su hijo no quería ir y lo obligaba a ir y no me parece”, insistió.

Imelda habría regresado a casa de Maribel Guardia con su hijo “oliendo a marihuana”

En esta misma conversación, Marcelia Figueroa acusó a su excuñada de regresar a casa de Maribel Guardia con su hijo impregnado con olor a marihuana.

“A mí me consta, en repetidas ocasiones estando en casa de Maribel, he tenido la oportunidad de ser testigo de muchas cosas; los fines de semana, cuando no es que se desaparecía ella sola, de repente, sí empezó a llevarse al niño de fiesta o al departamento de un amigo, cuando regresaban el domingo en la noche, si es que regresaban, me tocó ver que llegaban y él niño oliendo a marihuana, te lo puedo asegurar", narró.

“Yo no voy a hablar de nada que no haya visto, que yo no haya sido testigo, si hablo de algo es porque me consta, jamás voy a inventar nada, estaba conmigo Maribelita, la sobrina de Maribel, y cuando llegaron y lo queríamos abrazar y saludar, Imelda nos dijo: ‘No, no, no, espérense, primero lo tengo que bañar, después lo ven, primero lo baño’, y se fue corriendo con el niño”, dijo.

Según contó la hija de Joan Sebastian, esta situación la llevo a creer que tanto Julián como José Julián le “estorbaban” la joven.

“Si te soy sincera, siempre sentí que el niño le estorbaba, es muy duro porque es su hijo, y no me gustaría pensar que no lo ame, siempre quiero pensar que, bajo cualquier circunstancia, una madre ama a su hijo, pero haciendo este tipo de cosas... incluso con mi hermano sentía lo mismo, tan es así que lo despojó de su acuarto, de cierta manera, Julián también le estorbaba”, expresó.

Sin dar más detalles sobre la situación legal que enfrenta Maribel Guardia con Imelda Tuñón, Marcelia Figueroa le sugirió a su exnuera que diga la verdad.

“(Le diría) que se arrepienta antes de que sea muy tarde, sería lo único. Que se arrepienta antes de que sea muy tarde de perder a su hijo para siempre o de que cosas que ella sabe, que la realidad es mucho peor de lo que se sabe hasta hoy, (…) salgan a la luz”, sentenció.