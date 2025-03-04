Maribel Guardia

Hijo de Imelda Tuñón no querría vivir con Maribel Guardia: esto habría declarado a la fiscalía

Las declaraciones que José Julián habría dado a la fiscalía fueron filtradas. El niño presuntamente dijo que prefiere vivir con su mamá porque su abuela "le pregunta mucho". Esto habría dicho a las psicólogas.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Ventilan supuesto "error” de Maribel Guardia por el que le quitaron a su nieto José Julián

Imelda Tuñón recuperó a su hijo la madrugada del 1 de marzo y ahora se filtraron las supuestas declaraciones que José Julián habría dado a las autoridades sobre su relación con su madre y con su abuela, Maribel Guardia.

Según lo que presuntamente dijo el niño de 7 años a las psicólogas de la fiscalía, prefiere estar con su mamá que con su abuela, pues Maribel "le pregunta mucho". Además, el hijo del fallecido Julián Figueroa dejó claro que su abuela no lo maltrata.

PUBLICIDAD

"No le grita, ni le pega. Cuando vivía con su mamá era igual, solo hablaba con él, pero no lo regañaba ni le pegaba", detalla el reportero Ernesto Buitrón en el programa 'Todo Para La Mujer' trasmitido este 4 de marzo, respecto a lo que habría dicho el pequeño.

"Que viviendo con su abuelita, el chofer lo llevaba a la escuela, que sí había ido, pero que solo los primeros días que lo separaron de su mamá, no lo llevaron. Que cuando llegó a vivir con su abuelita sintió tristeza porque no estaba su mamá, pero que su abuelita le dijo que todo esto iba a pasar y que iba a volver a vivir con su mamá", añadió el comunicador.

Más sobre Maribel Guardia

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos
¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
2 mins

¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él

Univision Famosos
A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida
2 mins

A punto del llanto, Maribel Guardia insiste que su hijo “no olía mal” cuando lo hallaron sin vida

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa
2 mins

Esposo de Maribel Guardia rompe en llanto: revela pacto que tenía con Julián Figueroa

Univision Famosos

José Julián dijo a las psicólogas que "quiere mucho" a su abuela, pero no como a su mamá.

"Que se siente feliz. Que no quiere mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno le pregunta mucho. Que siempre ha vivido en casa de su abuelita. Que le dice 'Mimi'. Que quiere a su abuelita mucho, pero no como quiere a su mamá. Que quiere vivir con su mamá y visitarla [a su abuelita]", se lee en el documento.

El pequeño reiteró que se lleva "bien" con su abuela, pero no le gusta que lo cuestione en reiteradas ocasiones.

"Que ya quiere regresar a vivir con su mamá porque la extraña mucho, pero se lleva bien con ella, haciendo una expresión de molestia, refiriendo que no le gusta que entre mucho a su cuarto porque se queda mucho tiempo ahí y le hace muchas preguntas, que ¿cómo se siente?, que ¿cómo está?, que ¿qué va a comer?, y eso a él le molesta, que casi no le gusta hablar, no le gusta hablar mucho, que habla, pero no en tiempos largos, que él quiere vivir con su mamá, y visitar y ver a su abuelita, y también quedarse a dormir", habría explicado el niño.

PUBLICIDAD

¿Qué dijo José Julián sobre Imelda Tuñón?

De acuerdo con el documento que leyó Ernesto Buitrón, el pequeño señaló que extrañaba a su madre.

"Que cuando no estaba con ella [Imelda], estaba triste, que con su mamá se llevaban bien, veían películas, comían palomitas, platicaban de cosas de películas, cosas que les interesaban, que ha ido de viaje con su mamá, a veces a Monterrey".

El 3 de marzo Maribel Guardia e Imelda Tuñón estuvieron frente a frente en los juzgados familiares para continuar con el proceso de la denuncia interpuesta por la costarricense, por presunta violencia familiar.

Relacionados:
Maribel GuardiaImelda TuñónJosé Julián FigueroaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD