Hijo de Imelda Tuñón no querría vivir con Maribel Guardia: esto habría declarado a la fiscalía

Video Ventilan supuesto "error” de Maribel Guardia por el que le quitaron a su nieto José Julián

Imelda Tuñón recuperó a su hijo la madrugada del 1 de marzo y ahora se filtraron las supuestas declaraciones que José Julián habría dado a las autoridades sobre su relación con su madre y con su abuela, Maribel Guardia.

Según lo que presuntamente dijo el niño de 7 años a las psicólogas de la fiscalía, prefiere estar con su mamá que con su abuela, pues Maribel "le pregunta mucho". Además, el hijo del fallecido Julián Figueroa dejó claro que su abuela no lo maltrata.

"No le grita, ni le pega. Cuando vivía con su mamá era igual, solo hablaba con él, pero no lo regañaba ni le pegaba", detalla el reportero Ernesto Buitrón en el programa 'Todo Para La Mujer' trasmitido este 4 de marzo, respecto a lo que habría dicho el pequeño.

"Que viviendo con su abuelita, el chofer lo llevaba a la escuela, que sí había ido, pero que solo los primeros días que lo separaron de su mamá, no lo llevaron. Que cuando llegó a vivir con su abuelita sintió tristeza porque no estaba su mamá, pero que su abuelita le dijo que todo esto iba a pasar y que iba a volver a vivir con su mamá", añadió el comunicador.

José Julián dijo a las psicólogas que "quiere mucho" a su abuela, pero no como a su mamá.

"Que se siente feliz. Que no quiere mucho a su abuelita porque lo molesta, bueno le pregunta mucho. Que siempre ha vivido en casa de su abuelita. Que le dice 'Mimi'. Que quiere a su abuelita mucho, pero no como quiere a su mamá. Que quiere vivir con su mamá y visitarla [a su abuelita]", se lee en el documento.

El pequeño reiteró que se lleva "bien" con su abuela, pero no le gusta que lo cuestione en reiteradas ocasiones.

"Que ya quiere regresar a vivir con su mamá porque la extraña mucho, pero se lleva bien con ella, haciendo una expresión de molestia, refiriendo que no le gusta que entre mucho a su cuarto porque se queda mucho tiempo ahí y le hace muchas preguntas, que ¿cómo se siente?, que ¿cómo está?, que ¿qué va a comer?, y eso a él le molesta, que casi no le gusta hablar, no le gusta hablar mucho, que habla, pero no en tiempos largos, que él quiere vivir con su mamá, y visitar y ver a su abuelita, y también quedarse a dormir", habría explicado el niño.

¿Qué dijo José Julián sobre Imelda Tuñón?

De acuerdo con el documento que leyó Ernesto Buitrón, el pequeño señaló que extrañaba a su madre.

"Que cuando no estaba con ella [Imelda], estaba triste, que con su mamá se llevaban bien, veían películas, comían palomitas, platicaban de cosas de películas, cosas que les interesaban, que ha ido de viaje con su mamá, a veces a Monterrey".