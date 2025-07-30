Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Video ¿Imelda Tuñón se arrepiente de declaraciones tras llanto de Marco Chacón y polémica sobre olor de Julián?

El esposo de Maribel Guardia reveló cómo se encuentra de salud la actriz luego de que se reportara que presuntamente estaría luchando contra la leucemia, enfermedad que hace más de 50 años le quitó la vida a su mamá.

Marco Chacón fue tajante al señalar que Maribel Guardia se encuentra con “una salud envidiable” a sus 66 años, y para que no quedaran dudas, ventiló los resultados de su último chequeo médico.

“Maribel tiene una salud envidiable. Nosotros nos hacemos todos los años un chequeo muy exhaustivo en una clínica privada que está en Santa Fe y déjame decirte que los resultados, las analíticas de Maribel, siempre le dan de una mujer de 30 años”, dijo a ‘Venga La Alegría’ este 30 de julio.

“Es increíble. Maribel, su estado físico es verdaderamente impresionante. Gracias a Dios, te puedo asegurar que Maribel no tiene ningún problema de salud”, insistió.

El verdadero padecimiento que aqueja a Maribel Guardia

El esposo de Maribel Guardia ventiló que el único padecimiento que afecta a la actriz es la depresión, la cual ha sido consecuencia de la muerte de su hijo Julián Figueroa y los problemas legales por el bienestar de su nieto José Julián.

“Sería absurdo negar que ha sufrido de depresión con el tema de Julián y básica y puntualmente con lo de su hijo, Julián. Eso evidentemente le ha pesado y puede ser que eso haya influido un poco en su peso. Pero Maribel lo que tiene son dos kilos (4 libras) abajo. Maribel siempre ha pesado 58 kilos (127 libras) y había bajado 56 (123 libras) y ahorita está en 57 (125 libras)”, sentenció.