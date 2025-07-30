Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Marco Chacón rompió el silencio ante rumores de que Maribel Guardia se encuentra delicada de salud. El abogado fue tajante al explicar qué es lo que sucede con ella y por qué ha bajado de peso.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Imelda Tuñón se arrepiente de declaraciones tras llanto de Marco Chacón y polémica sobre olor de Julián?

El esposo de Maribel Guardia reveló cómo se encuentra de salud la actriz luego de que se reportara que presuntamente estaría luchando contra la leucemia, enfermedad que hace más de 50 años le quitó la vida a su mamá.

Marco Chacón fue tajante al señalar que Maribel Guardia se encuentra con “una salud envidiable” a sus 66 años, y para que no quedaran dudas, ventiló los resultados de su último chequeo médico.

PUBLICIDAD

Más sobre Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo
2 mins

Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo

Univision Famosos
Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña
2 mins

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Univision Famosos
¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos

“Maribel tiene una salud envidiable. Nosotros nos hacemos todos los años un chequeo muy exhaustivo en una clínica privada que está en Santa Fe y déjame decirte que los resultados, las analíticas de Maribel, siempre le dan de una mujer de 30 años”, dijo a ‘Venga La Alegría’ este 30 de julio.

“Es increíble. Maribel, su estado físico es verdaderamente impresionante. Gracias a Dios, te puedo asegurar que Maribel no tiene ningún problema de salud”, insistió.

El verdadero padecimiento que aqueja a Maribel Guardia

El esposo de Maribel Guardia ventiló que el único padecimiento que afecta a la actriz es la depresión, la cual ha sido consecuencia de la muerte de su hijo Julián Figueroa y los problemas legales por el bienestar de su nieto José Julián.

“Sería absurdo negar que ha sufrido de depresión con el tema de Julián y básica y puntualmente con lo de su hijo, Julián. Eso evidentemente le ha pesado y puede ser que eso haya influido un poco en su peso. Pero Maribel lo que tiene son dos kilos (4 libras) abajo. Maribel siempre ha pesado 58 kilos (127 libras) y había bajado 56 (123 libras) y ahorita está en 57 (125 libras)”, sentenció.

A mediados de julio, Kadri Paparazzi reportó que supuestamente Maribel Guardia estaba siendo tratada en Costa Rica por leucemia. Según este medio, a la actriz se le habría diagnosticado cáncer en la sangre a finales de 2024.

Relacionados:
Maribel GuardiaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
El Conquistador: Luna de miel extrema
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX