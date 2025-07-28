Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Video Maribel Guardia entre rumores de leucemia: su mamá murió así y esta es su triste historia

Maribel Guardia se quebró al hablar de su hijo a días de enfrentar las declaraciones de su exnuera, Imelda Tuñón, sobre que el cuerpo de Julián Figueroa “olía mal” cuando fue hallado sin vida.

Durante su visita a ‘Netas Divinas’, de la cadena de televisión Unicable, la actriz recordó el instante en que supo que su hijo había perdido la vida mientras dormía y el reclamo que le hizo con el pasar de los días.

“Cuando lo de mi hijo… Yo me veía al espejo y sentí que perdí el brillo de los ojos. Sí se llevó (algo) y yo le decía: ‘Hijo, es que no tienes vergüenza. O sea, te vas, me dejas sola y te llevas mi brillo… ¡Me cayeron como 10 años encima!, regrésame mi brillo’”, contó en la emisión del 24 de julio.

“Es que pasas por muchas etapas con esto de la pérdida tan terrible, sientes como que un rayo te parte. Una cosa sin palabras porque no se puede explicar el dolor. Yo he perdido a mi papá, a mi mamá cuando tenía 9 años, a mi papá a los 19, pero yo nunca me imaginé perder un hijo”, agregó.

Temió que “algo peor” le pasara a su hijo si no hubiera muerto

Maribel Guardia compartió que desde que supo que sería madre, siempre trabajó “pensando en que lo que tuviera”, se lo daría a Julián. Incluso, aseguró que siempre se lo encomendó a la Virgen.

“En el teatro siempre tenemos una Virgen. Siempre que terminaba el teatro me hincaba a rezar por Julián… ‘Virgencita, te encargo a mi hijo’ y ese domingo que mi hijo murió, antes de salir del teatro -él ya estaba muerto, pero yo no lo sabía- me hinqué a pedirle a la virgen por mi hijo”, dijo antes de quebrarse.

“Cuando llegué a la casa… Tengo una Virgen que pintó mi mamá y, entonces, cuando vi a la Virgen, lo primero que quería era como reclamarle, decirle: ‘Pero por qué si te lo he encargado tanto, he pedido tanto por él…’, pero no, cuando me acerqué, me hinqué y le dije: ‘No puedo reclamarte, tú perdiste a tu hijo. Gracias Virgencita, seguramente te lo llevaste porque era su momento y tal vez, le esperaba algo peor y tú lo rescataste’, entonces al hincarme y rezarle, me sentí con paz”, agregó.

Por último, Maribel Guardia describió aquellos duros momentos como algo de “mucho aprendizaje”, destacando que, hoy en día, agradece haber tenido la dicha de ser mamá.