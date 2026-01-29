Imelda Tuñón “Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón La actriz hizo frente a los señalamientos de su exnuera, Imelda Tuñón, luego de que ella afirmara que con la cantidad que le daba para cubrir los gastos de José Julián no hubiera tenido “manera de vivir” en la actualidad.



Maribel Guardia respondió tajante a Imelda Tuñón luego de que su exnuera afirmara que con la cantidad que antes le pasaba para la manutención de José Julián no hubiera tenido “manera de vivir” hoy en día, ya que los gastos del niño ascienden “como a 100 mil pesos”, casi 6 mil dólares.

“Si necesita que yo mantenga al niño, aquí estoy presente… Yo encantada corro con todos los gastos del niño”, manifestó a Venga La Alegría en su emisión del 29 de enero.

En ese sentido, la intérprete, de 66 años, recordó que fue ella quien le suplicó a la jueza que le permitiera solventar todos los gastos de su nieto, aún sin que ella pudiera convivir con él.

“Yo le dije a la jueza que yo quería cubrir todos los gastos del niño, que, por favor, me permitiera asumir, aunque no lo viera, su manutención, pero Imelda dijo que no porque el papá lo iba a hacer”, dijo.

“Pero yo insistí… a mí me encantaría hacerlo porque así lo hice durante mucho tiempo, pero no quisieron. A mí me sorprende que ahora diga que no tiene eso cuando yo encantada, estoy puestísima para dárselo”, agregó.

Maribel Guardia también fue cuestionada por la prensa mexicana sobre si estaría dispuesta a pagar un colegio privado para su nieto José Julián, luego de que Imelda Tuñón mencionara en sus historias de Instagram que nunca lo inscribiría en una escuela pública.

“Sí, la que sea, yo la pago”, sentenció.

¿A Imelda Tuñón no le alcanza para cubrir las necesidades de su hijo José Julián?

El 22 de enero, Imelda Tuñón explicó en sus historias de Instagram que los 22 mil pesos que recibió por mucho tiempo por parte de Maribel Guardia correspondían a la renta de un departamento “que era de Julián”.

“Ese dinero siempre nos lo repartimos entre Julián y yo (…) Maribel no me ha dado un peso desde que yo tengo al niño y no tiene por qué hacerlo ni se lo estoy reclamando. Aquí al que le estamos reclamando es a Marco Chacón, que es el albacea y el albacea es el que administra los bienes que dejó Julián y no se está haciendo cargo de lo que pidió Julián, que a su hijo se le mantuviera”, señaló.

La joven actriz también hizo referencia a la relación de gastos de la que hizo mención en entrevista con Gustavo Adolfo Infante, en la que señaló que los gastos de su hijo ascendían aproximadamente a 100 mil pesos.

“Sí, eso es lo que gasta un niño del nivel socioeconómico de José Julián, sí, eso es lo que gasta… yo no tengo que meterlo en una escuela pública como me están sugiriendo porque yo nunca estuve en una escuela pública (…) y, sobre todo, porque su papá dejó dinero para que su hijo pudiera seguir con su mismo estilo de vida y casualmente lo tiene el señor Marco Chacón”, dijo.