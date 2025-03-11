JLo aparece sonriente con guapo actor 11 años menor tras rumores de “romance”: ¿adiós Ben Affleck?

Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer López disfrutó de una noche en compañía del actor británico Brett Goldstein, luego de que surgieran especulaciones en torno a su relación y futuro.

Fue el pasado 7 de marzo cuando Daily Mail dio a conocer que presuntamente la cantante “ya ha planeado su ‘malvada’ venganza” en contra de su exesposo, Ben Affleck.

“La semana que viene estará en brazos de otro galán famoso, 11 años menor que ella”, indicó, refiriéndose al “guapo veterano de ‘Ted Lasso’”.

Detalló que la pareja se reuniría en Nueva Jersey para empezar con las filmaciones de su próxima película, ‘Office Romance’: “Ella piensa que es muy lindo”.

Según el diario británico, López pretendería desquitarse de Affleck luego de que él apareciera abrazando a Jennifer Garner, con la que forjó una amistad tras separarse en 2015.

Al respecto, una fuente dijo a Page Six que al cineasta “le encantaría tener otra oportunidad” con la madre de sus hijos, Violet, Fin y Samuel, “si alguna vez llega el momento adecuado”.

JLo y Brett Goldstein juntos

En medio de las especulaciones de sus intenciones con Brett Goldstein, él y Jennifer López acudieron a ver la puesta en escena ‘Oh, Mary!’, en Broadway, Nueva York, el sábado 8 de marzo.

Su asistencia a la función quedó evidenciada gracias a un video publicado en la cuenta de Instagram oficial de la popular obra.

El clip muestra a la estrella de ‘Selena’ y al también guionista compartiendo tanto con el elenco de la pieza teatral como con Meryl Streep y Martin Short detrás de bambalinas.

Para la fotografía oficial, la llamada ‘Diva del Bronx’ y su co-protagonista se mantuvieron a la distancia uno del otro, pero sonrieron en todo momento.

Jennifer López y Brett Goldstein acudieron a ver la obra ‘Oh, Mary!’. Imagen Oh, Mary!/Instagram

De acuerdo con Cosmopolitan, ellos fueron al ‘show’ “para apoyar a Betty Gilpin”, quien forma parte del reparto y que igualmente estará en ‘Office Romance’.

JLo y su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck habrían quedado legalmente divorciados el 21 de febrero, cuando entró en vigor el acuerdo al que llegaron, expone People.

Previamente, TMZ destapó que la actriz alegadamente solicitó la disolución de la unión agosto de 2024, justo el día que se cumplieron dos años de su boda en Riceboro, Georgia.

El portal destacó que en los documentos de la petición, a los que afirman tuvieron acceso, el ícono del pop especificó que la ruptura sucedió en abril.