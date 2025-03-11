Jennifer Lopez

JLo aparece sonriente con guapo actor 11 años menor tras rumores de “romance”: ¿adiós Ben Affleck?

La cantante acudió con el británico Brett Goldstein a ver la puesta en escena ‘Oh, Mary!’ en medio de especulaciones sobre su vínculo. Según reportes, ella pensaría que él “es muy lindo”.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Las imágenes del abrazo “sensual” entre Affleck y Garner que a JLo no le habrían gustado

Jennifer López disfrutó de una noche en compañía del actor británico Brett Goldstein, luego de que surgieran especulaciones en torno a su relación y futuro.

Fue el pasado 7 de marzo cuando Daily Mail dio a conocer que presuntamente la cantante “ya ha planeado su ‘malvada’ venganza” en contra de su exesposo, Ben Affleck.

PUBLICIDAD

“La semana que viene estará en brazos de otro galán famoso, 11 años menor que ella”, indicó, refiriéndose al “guapo veterano de ‘Ted Lasso’”.

Detalló que la pareja se reuniría en Nueva Jersey para empezar con las filmaciones de su próxima película, ‘Office Romance’: “Ella piensa que es muy lindo”.

Según el diario británico, López pretendería desquitarse de Affleck luego de que él apareciera abrazando a Jennifer Garner, con la que forjó una amistad tras separarse en 2015.

Más sobre Jennifer Lopez

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron
1:00

JLo reaparece con su exhijastro de 13 años a un año del divorcio de Ben Affleck: esto hicieron

Univision Famosos
Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme
2 mins

Hija de JLo cautiva con ‘look’ veraniego a sus 17 años: así luce ahora Emme

Univision Famosos
A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó
0:57

A Jennifer López le habrían negado la entrada a una lujosa tienda en Turquía: así reaccionó

Univision Famosos
¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla
2 mins

¿JLo humillada en Chanel?: le habrían negado la entrada a lujosa tienda al no reconocerla

Univision Famosos
Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo
2 mins

Famosa periodista estalla contra JLo y la llama "estrella porno": esto dijo

Univision Famosos
JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido
1 mins

JLo celebra su cumpleaños número 56 en Turquía con espectacular vestido

Univision Famosos
JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia
1:07

JLo y Marc Anthony otra vez bajo el mismo techo: las exigencias que pidieron para su estancia

Univision Famosos
Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento
2 mins

Revelan de qué murió el estilista hispano de JLo y amigo de Kylie Jenner a 3 meses de su fallecimiento

Univision Famosos
JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines
2 mins

JLo muestra su ‘derriére’ en los AMAs 2025 tras polémicos besos en la boca con sus bailarines

Univision Famosos
JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan
1:00

JLo se agarra a besos en la boca a hombres y mujeres tras su divorcio: el video del que muchos hablan

Univision Famosos

Al respecto, una fuente dijo a Page Six que al cineasta “le encantaría tener otra oportunidad” con la madre de sus hijos, Violet, Fin y Samuel, “si alguna vez llega el momento adecuado”.

JLo y Brett Goldstein juntos

En medio de las especulaciones de sus intenciones con Brett Goldstein, él y Jennifer López acudieron a ver la puesta en escena ‘Oh, Mary!’, en Broadway, Nueva York, el sábado 8 de marzo.

Su asistencia a la función quedó evidenciada gracias a un video publicado en la cuenta de Instagram oficial de la popular obra.

El clip muestra a la estrella de ‘Selena’ y al también guionista compartiendo tanto con el elenco de la pieza teatral como con Meryl Streep y Martin Short detrás de bambalinas.

Para la fotografía oficial, la llamada ‘Diva del Bronx’ y su co-protagonista se mantuvieron a la distancia uno del otro, pero sonrieron en todo momento.

Jennifer López y Brett Goldstein acudieron a ver la obra ‘Oh, Mary!’.
Jennifer López y Brett Goldstein acudieron a ver la obra ‘Oh, Mary!’.
Imagen Oh, Mary!/Instagram

De acuerdo con Cosmopolitan, ellos fueron al ‘show’ “para apoyar a Betty Gilpin”, quien forma parte del reparto y que igualmente estará en ‘Office Romance’.

JLo y su divorcio de Ben Affleck

Jennifer López y Ben Affleck habrían quedado legalmente divorciados el 21 de febrero, cuando entró en vigor el acuerdo al que llegaron, expone People.

PUBLICIDAD

Previamente, TMZ destapó que la actriz alegadamente solicitó la disolución de la unión agosto de 2024, justo el día que se cumplieron dos años de su boda en Riceboro, Georgia.

El portal destacó que en los documentos de la petición, a los que afirman tuvieron acceso, el ícono del pop especificó que la ruptura sucedió en abril.

Video ¿JLo admite que “no sabe escoger” hombres en pleno divorcio de Ben Affleck? Esto dijo 
Relacionados:
Jennifer LopezBen AffleckFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD