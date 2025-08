Exnuera de Maribel Guardia alega irregularidades en su caso: buscaría denunciar

“Estoy saliendo de aquí de la Secretaría de las Mujeres y me acaba de recomendar la psicóloga que por el día de hoy me tome un descanso de todo este asunto. La verdad, la estoy pasando muy mal, estoy muy triste, porque ahorita no tengo a mi hijo conmigo", comentó a Berenice Oritz.

“Yo estoy con mi tratamiento psicológico. Voy a traer todas las pruebas que se me piden, antidoping, por supuesto y mi declaración, porque no me dejaron declarar, ni me hicieron pruebas, simplemente sustrajeron al menor de la Fiscalía, lo cual me parece muy injusto y no me dejaron verlo”, alegó.