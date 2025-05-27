¿Nieto de Maribel Guardia no quiere verla?: Imelda Tuñón hace inesperada confesión sobre ellos

Video ¿Limaron asperezas? Maribel Guardia e Imelda Tuñón ya tuvieron comunicación: esto se dijeron

Imelda Tuñón rechazó la versión de que su hijo, José Julián, haya tenido algún tipo de acercamiento con Maribel Guardia en días pasados .

¿Por qué Maribel Guardia no ha podido ver a su nieto?

Este martes 27 de mayo, la actriz de teatro musical compartió en sus historias de Instagram un comunicado sobre los supuestos sentimientos que su hijo tendría hacia su abuela. Maribel le habría hecho llegar “un obsequio” a su nieto con motivo de su cumpleaños número ocho a principios de mayo.

“Quisiera aclarar que por el momento no ha habido ningún acercamiento entre JJ y su abuela, siendo que él me expresó que no tiene la disposición de verla”, aclaró.

De igual manera, expresó que hasta ahora no existe ningún tipo de “acuerdo legal para el régimen de visitas” y ambos puedan frecuentarse.

“Los corazones tardan en sanar, pero confío en que Dios nos va a ayudar a resolver todo de la mejor manera para ambas partes”, subrayó la viuda de Julián Figueroa.

José Julián Figueroa no tendría "la disposición" de ver a su abuela. Imagen Imelda Tuñón / Instagram

Envió obsequios a su nieto

A principios de mayo, Imelda Tuñón contó a ‘Ventaneando’ que Maribel Guardia sorprendió a su nieto con obsequios por su cumpleaños. Aquella ocasión también ventiló que, luego de meses en disputa legal, ellas por fin habían logrado comunicarse.

“Un regalito, sí, le llevó un regalito. Que ya le había comprado porque la otra la tenía yo. Entonces, ahora tiene dos. Y le regaló unas plastilinas y un juego de química", dijo.

Esa ocasión también mencionó que si dejaran de “interferir terceras personas”, ya habría habido “un acercamiento” entre todos.

De acuerdo con El Universal, Maribel Guardia no asistió a la fiesta de cumpleaños de su nieto, celebrada en mayo pasado. Sin embargo, sí se hizo presente con obsequios “y cariño”.

“Se hizo presente a su manera: con regalos y cariño enviados al salón de fiestas infantiles del sur de la CDMX donde se celebró el evento”, refirieron.