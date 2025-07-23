¿Maribel Guardia no quiere ver a su nieto?: ella revela por qué evitaría un encuentro con él
La actriz dejó claro en qué circunstancia no estaría dispuesta a encontrarse con José Julián Figueroa. Maribel Guardia se encuentra distanciada de su nieto desde marzo pasado, luego de que éste regresara a los brazos de Imelda Tuñón tras un enfrentamiento legal por su custodia.
Maribel Guardia tiene claro bajo qué circunstancia no quiere ver a su nieto José Julián Figueroa.
La actriz, quien lleva distanciada del pequeño de 8 años desde marzo pasado, aseguró que respetaría la decisión de José Julián de no estar cerca de ella cuando los problemas legales se resuelvan.
Insistió que la razón por la que pide la intervención de un juez en el caso es para que el niño no tenga que enfrentarse a visitas supervisadas que afecten su salud emocional.
“Si en algún momento ya no quiere verme porque en este tiempo ha cambiado su manera por convivencia, pues tampoco yo preferiría verlo porque no quisiera que él se la pasara mal. Por eso yo quiero llegar con un juez de lo familiar, que es el que va a decidir todo esto”, declaró a ¡Siéntese Quien Pueda!
Maribel Guardia insistió en que para ella lo más importante es el bienestar físico y emocional de José Julián, a quien tampoco querría ver bajo un régimen de visitas.
“Aquí todo es el niño y lo importante es que José Julián esté bien. Sí desearía verlo, pero verlo de una manera honorable para él y para mí. Lo que sí pelearía es poder tener unas vacaciones con él, verlo en días normales, no ir a un cubículo donde el niño esté ansioso”, agregó.
La intérprete, de 66 años, resaltó que su prioridad siempre ha sido “la salud” de su nieto. Incluso, destacó que, ahora que “ve bien” a su exnuera, en un futuro, pueda reencontrarse con José Julián.
“No quisiera que él se la pasara mal. Yo no estoy hablando mal de Imelda, yo creo que Imelda es una mujer que pasó por un problema fuerte, como lo tuvo mi hijo, yo la veo muy bien ahora y lo que yo deseo es, en algún futuro, ver al niño”, dijo.
Maribel Guardia reacciona a señalamientos de Imelda Tuñón
Por último, Maribel Guardia fue cuestionada por el mensaje que colocó Imelda Tuñón en sus historias de Instagram el pasado 19 de julio, donde se refirió a Marco Chacón con el emoji de una rata y, además, lo criticó por romper en llanto al hablar de Julián.
“No sé por qué se mete a ver esos programas porque nadie habló de ella ahí, era un programa donde hablábamos de Julián. Marco crio a Julián desde que tenía 2 años de edad hasta el día que murió”, destacó y sobre las ratas sentenció: “Me gustan las ratas, son lindísimas”.