Exnuera de Maribel Guardia muestra resultado de sus pruebas toxicológicas: le pide no la condicione

Video ¿Qué pasó entre Maribel Guardia y su nuera? Imelda Garza la acusó de ''muy mala persona''

Este viernes 31 de enero, Maribel Guardia ofreció una conferencia para hablar del proceso legal que enfrenta contra su exnuera, a quien señaló por el presunto consumo de alcohol y drogas. En medio de este encuentro con la prensa, Imelda Tuñón exhibió el resultado de sus pruebas toxicológicas en sus redes, donde pidió a la actriz que no la condicione.

“Esperaba a que me aprobaran las pruebas y dieran fe de que no son alteradas, ¿¿Maribel hasta cuando vas a parar?? ¿Hasta destruir mi imagen? ¿Hasta que dejes huella permanente en mi hijo? Ya están las pruebas con las autoridades, las toxicológicas y periciales psicológicas, ¿ahora qué sigue? YO NO SOY JULIÁN, MI HIJO NO ES JULIÁN #maribelvicaria No eres Dios”, escribió la joven de 33 años al lado de los exámenes con un resultado negativo. Posteriormente, editó su mensaje.

Así mostró el resultado de su examen toxicológico. Imagen Imelda Tuñón / Instagram



En sus publicaciones, la joven también acusó a la actriz de “condicionarla” e incluso “castigarla”, asegurando que los resultados negativos probaban su inocencia.

PUBLICIDAD

“No eres mi madre y no eres Dios, no me puedes condicionar utilizando a mi hijo para “castigarme”, es una persona, no un objeto! Ya van 10 días, ya probé mi inocencia, quiero a mi bebé!”, insistió.

En el comunicado que esta tarde difundió Imelda Tuñón, la joven cuestionó la “falta de acatamientos a los protocolos” de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Asimismo, acusó a Maribel Guardia de “violentar” sus derechos humanos.

“Nosotros nos estamos apegando a la ley para combatir esta injusticia. Maribel Guardia está violentando mis derechos como madre y como ser humano, utilizando a mi hijo como un medio de chantaje para que yo cumpla con sus condicionamientos y filtrando pruebas que no son fehacientes”, externó.

“NADA justifica sus acciones, su visión es completamente subjetiva o mal influenciada, derivada de nuestra falta de comunicación y de su malinterpretación de los hechos, sacando de contexto videos e imágenes para manipular la opinión pública y utilizarlas con motivos perversos, pero que al final, tendrán una repercusión negativa hacia mi menor hijo”, agregó.

El comunicado de Imelda Tuñón. Imagen Imelda Tuñón / Instagram



Imelda alegó que lo que se ha dicho en su contra es una “campaña de desprestigio” para dañarla. Incluso, aseguró que, llegado el momento, desmentirá “puntualmente” todo de lo que se le acusa.

“Se han tomado acciones contra personas cercanas a mi para tratar de involucrarlas en procesos legales en donde se vean privadas de su libertad injustamente, acusándolos de crímenes no cometidos, esto mismo me hace temer por mi integridad como ser humano, madre, hija y hermana”.

PUBLICIDAD

“Yo sigo viviendo esta pesadilla y pidiéndole a Dios un poco de cordura para una abuela asustada que manifestó que una vez que viera que desvirtuara sus preocupaciones me lo regresaría, ayer lo hice y espero que cumpla con esa promesa realizada y que si realmente ama a mi hijo, desista de esta acción que sabe que carecía de un buen fin”, señaló y sentenció: “¡Maribel Guardia te pido que me regreses a mi hijo! ¡Basta de injusticias!”.