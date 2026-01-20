Maribel Guardia

Exnuera de Maribel Guardia lanza duro mensaje a un año de su pleito legal con la actriz

Imelda Tuñón recordó el conflicto familiar que vivió con Maribel Guardia y Marco Chacón por la custodia de su hijo José Julián a principios de 2025. Aquella ocasión, la actriz fue separada de su hijo por meses.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video ¿Imelda Tuñón exige hacienda que era de Joan Sebastian? Esto dijo sobre herencia de Julián Figueroa

Imelda Tuñón lanzó un duro mensaje a un año del pleito legal que vivió con Maribel Guardia por la custodia y bienestar de su hijo José Julián. La disputa llevó a ambas a enfrentarse en los juzgados de la Ciudad de México a principios de 2025.

A través de una publicación de Instagram, la exnuera de Maribel Guardia recordó “la injusticia” que vivió al tratar de “escapar” con su hijo de una casa en la que, según sus palabras, ya no eran bienvenidos.

PUBLICIDAD

“Mañana se cumple un año de una injusticia por el simple hecho de que traté de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos, por tratar de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí, pero que luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí… lamentablemente no lo logró con vida pero sé que está orgulloso de mí”, expuso el 20 de enero.

“Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, JOSÉ JULIÁN”, agregó.

Imelda Tuñón revivió su pleito legal con Maribel Guardia.
Imelda Tuñón revivió su pleito legal con Maribel Guardia.
Imagen Imelda Tuñón / Instagram

Más sobre Maribel Guardia

Nieto de Maribel Guardia sentiría rencor por ella por presunto “recuerdo traumático” que vivió a su lado
3 mins

Nieto de Maribel Guardia sentiría rencor por ella por presunto “recuerdo traumático” que vivió a su lado

Univision Famosos
¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado tras incumplir restricción de Maribel Guardia?: lo que se sabe
2 mins

¿Gustavo Adolfo Infante fue arrestado tras incumplir restricción de Maribel Guardia?: lo que se sabe

Univision Famosos
Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"
2 mins

Imelda Tuñón reacciona a deseos de Maribel Guardia sobre su nuevo novio: "Su pareja le arruinó la vida"

Univision Famosos
Nieto de Maribel Guardia llama “mala y cruel” a la actriz: filtran presunto audio de hijo de Imelda Tuñón
2 mins

Nieto de Maribel Guardia llama “mala y cruel” a la actriz: filtran presunto audio de hijo de Imelda Tuñón

Univision Famosos
Maribel Guardia reacciona al supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón: fue captada en pleno beso con galán
1 mins

Maribel Guardia reacciona al supuesto nuevo romance de Imelda Tuñón: fue captada en pleno beso con galán

Univision Famosos
Captan a Imelda Tuñón en pleno beso con misterioso galán en medio de disputa por herencia de su hijo
1 mins

Captan a Imelda Tuñón en pleno beso con misterioso galán en medio de disputa por herencia de su hijo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo
2 mins

Esposo de Maribel Guardia afirma que Imelda Tuñón "quiere la mitad" de la herencia de su hijo

Univision Famosos
Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña
2 mins

Maribel Guardia no olvida a su hijo: revela qué accesorio de Julián Figueroa usa hasta cuando se baña

Univision Famosos
¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos


Imelda Tuñón señaló que mientras “trabajaba en silencio” para recuperar la custodia de su hijo, presuntamente, el esposo de Maribel Guardia “entrenaba testigos” y ejercía supuesta “violencia digital/mediática/psicológica” en su contra. Incluso, acusó que la actriz, supuestamente, le hiciera creer a su hijo que lo “abandonó”.

“Trabajábamos en silencio para ver cuál era el verdadero trasfondo del asunto, llené libretas de información y de diagramas, encontraba en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo, al que le mintieron terriblemente porque lo hicieron creer que lo abandoné, ya que Maribel Guardia me impedía cualquier tipo de comunicación con él”, dijo.

En ese sentido, Imelda Tuñón aseguró que a un año de su conflicto con la actriz, “todo se está poniendo en su lugar” y la justicia “poco a poco se está logrando”.

PUBLICIDAD

“Pero el KARMA sucedió, todo se está poniendo en su lugar y la justicia poco a poco se está logrando, no soy responsable de los castigos que les vaya a dar la vida por sus crímenes y por todo lo que hay detrás del secuestro de mi hijo, lo único que les puedo desear es paz, lo demás no lo controlo yo”, escribió.

“Es complicado enfrentarse a una figura que lleva años construyendo un personaje para limpiar los errores de su pasado, y a todas las personas que la apoyan porque le creen ciegamente, pero, cada vez despiertan más personas, cada vez más pueden ver la mentira y la falsedad y eso hace que mi fe en DIOS y la justicia prevalezcan”.

Imelda Tuñón concluyó su mensaje con una reflexión, dejando claro que no estaba dispuesta a perder “ninguna batalla”.

“Luchar contra monstruos no es fácil pero tampoco imposible, hoy soy más fuerte que nunca y no pienso perder ninguna batalla que se ponga en mi camino.
Bendiciones a TODOS, y nunca se rindan”, sentenció.

Relacionados:
Maribel GuardiaImelda TuñónEscándalosFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tráiler: El Mochaorejas
El hilo rojo
De viaje con los Derbez
Gratis
Oríllese a la orilla
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX