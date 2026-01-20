Maribel Guardia Exnuera de Maribel Guardia lanza duro mensaje a un año de su pleito legal con la actriz Imelda Tuñón recordó el conflicto familiar que vivió con Maribel Guardia y Marco Chacón por la custodia de su hijo José Julián a principios de 2025. Aquella ocasión, la actriz fue separada de su hijo por meses.



Imelda Tuñón lanzó un duro mensaje a un año del pleito legal que vivió con Maribel Guardia por la custodia y bienestar de su hijo José Julián. La disputa llevó a ambas a enfrentarse en los juzgados de la Ciudad de México a principios de 2025.

A través de una publicación de Instagram, la exnuera de Maribel Guardia recordó “la injusticia” que vivió al tratar de “escapar” con su hijo de una casa en la que, según sus palabras, ya no eran bienvenidos.

“Mañana se cumple un año de una injusticia por el simple hecho de que traté de escapar junto con mi hijo de una casa en la que ya no éramos bienvenidos, por tratar de cumplir una promesa a una persona que ya no está aquí, pero que luchó con todas sus fuerzas para salir de ahí… lamentablemente no lo logró con vida pero sé que está orgulloso de mí”, expuso el 20 de enero.

“Una serie de irregularidades legales, denuncias no ratificadas, fiscales y MPs corruptos, falsedad de declaraciones y por supuesto, mucho dinero de por medio y nombres como el de Clara Brugada se vieron involucrados logrando separarme de lo único que amo en el mundo, JOSÉ JULIÁN”, agregó.

Imelda Tuñón revivió su pleito legal con Maribel Guardia. Imagen Imelda Tuñón / Instagram



Imelda Tuñón señaló que mientras “trabajaba en silencio” para recuperar la custodia de su hijo, presuntamente, el esposo de Maribel Guardia “entrenaba testigos” y ejercía supuesta “violencia digital/mediática/psicológica” en su contra. Incluso, acusó que la actriz, supuestamente, le hiciera creer a su hijo que lo “abandonó”.

“Trabajábamos en silencio para ver cuál era el verdadero trasfondo del asunto, llené libretas de información y de diagramas, encontraba en DIOS la resiliencia necesaria para seguir sonriendo y luchando por mi hijo, al que le mintieron terriblemente porque lo hicieron creer que lo abandoné, ya que Maribel Guardia me impedía cualquier tipo de comunicación con él”, dijo.

En ese sentido, Imelda Tuñón aseguró que a un año de su conflicto con la actriz, “todo se está poniendo en su lugar” y la justicia “poco a poco se está logrando”.

“Pero el KARMA sucedió, todo se está poniendo en su lugar y la justicia poco a poco se está logrando, no soy responsable de los castigos que les vaya a dar la vida por sus crímenes y por todo lo que hay detrás del secuestro de mi hijo, lo único que les puedo desear es paz, lo demás no lo controlo yo”, escribió.

“Es complicado enfrentarse a una figura que lleva años construyendo un personaje para limpiar los errores de su pasado, y a todas las personas que la apoyan porque le creen ciegamente, pero, cada vez despiertan más personas, cada vez más pueden ver la mentira y la falsedad y eso hace que mi fe en DIOS y la justicia prevalezcan”.

Imelda Tuñón concluyó su mensaje con una reflexión, dejando claro que no estaba dispuesta a perder “ninguna batalla”.