Exnuera de Maribel Guardia confirma romance ¿con amigo de Julián Figueroa?: su hijo lo llama “tío”

En medio del conflicto legal que enfrenta con Maribel Guardia por la guarda y custodia de José Julián, Imelda Tuñón confirmó un romance de casi medio año con un misterioso hombre al que su hijo llama “tío”.

PUBLICIDAD

En entrevista con la periodista Addis Tuñón, la exnuera de Maribel Guardia reveló que si bien su hijo ya convive con su pareja, el pequeño de 7 años no tiene conocimiento de su relación.

“ Sí, claro que sí, yo tengo una relación de casi medio año, es una relación formal”, expresó la joven de 33 años el 2 de febrero en el show de YouTube de la periodista.

“Yo tengo mucho respeto de él, yo jamás, ni dar la mano, ni nada, porque es un niño, no voy a permitir que vea eso, sobre todo porque tenemos una relación donde somos muy estrechos y no voy a permitir que mi hijo entre en eso o en cualquier cosa de celos”, agregó.

La joven actriz destacó que “si no es una relación” donde existan planes de boda, trataría de mantener al margen de la situación a su hijo, ya que todavía es muy chiquito.

“Por supuesto que sí (lo conoce), desde hace mucho tiempo. Yo le comento que es un amigo mío, que es un tío y ya nada más, ni agarrarnos la mano enfrente del niño y él lo entiende y lo respeta, yo a final del día, respeto a mi hijo, no quiero ponerle la cosa de que vea que agarro a otra persona”, insistió.

En este contexto, Imelda Tuñón señaló que, al igual su hijo, Maribel Guardia tampoco tiene conocimiento de su relación, ya que este tema es parte de su intimidad.

“Son cosas mías”, declaró tajante.

Imelda Tuñón también hizo frente a los señalamientos de Maribel Guardia, quien el pasado 31 de enero ventiló que su nieto había dormido en un sillón mientras que su exnuera en la cama con “su tío”.

PUBLICIDAD

“Ella no supo ni en dónde andaba, porque yo estuve en Monterrey, Playa del Carmen y Mérida, ella está hablando de Playa del Carmen (...) mi hijo nunca durmió en un sillón, eso sí lo puedo dejar claro", sentenció.

Novio de Imelda Tuñón habría sido amigo de su fallecido esposo, Julián Figueroa

Aunque Imelda Tuñón no reveló la identidad del hombre con el que sostiene una relación desde hace 6 meses, Axel Paredes, uno de los supuestos mejores amigos de Julián Figueroa, contó al presentador Javier Ceriani que la joven estaría de romance con Fernando Gamboa.

“Estás saliendo con Fernando Gamboa, un amigo de tu difunto esposo. Eso es preocupante. No es correcto”, dijo frente a la cámara y dirigiéndose a ella el 30 de enero.

¿Cómo supo Maribel Guardia que su nieto había dormido en el sillón?

El 31 de enero, Maribel Guardia reveló una de las conversaciones que tuvo con su nieto a su regreso de las vacaciones. En aquella charla, José Julián le habría revelado que su mamá había dormido con “su tío” en la cama mientras que él en el sillón.

“En diciembre ella subió que andaba con el niño sola, pero no, se fue con un novio. Y está bien, pero dormía en el mismo cuarto con el novio y el niño dormía en la sala porque el niño llegó contándome eso”, contó Maribel Guardia.

“El niño me dijo: ‘ay, qué rica la camita y que ya llegué’. Yo le dije que donde estaba también tenía una camita y él me dijo ‘No, Mimi, porque yo dormía en la sala y mi mamá dormía con su tío en el cuarto”.

PUBLICIDAD

Maribel Guardia interpuso una denuncia por violencia familiar contra Imelda Tuñón. En la conferencia que ofreció el viernes 31 de enero, la intérprete de 65 años aclaró que su exnuera nunca le había puesto una mano encima a su hijo y que la violencia ejercida solo había sido a través del descuido que tenía en las necesidades primarias de José Julián.