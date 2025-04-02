Esposo de Maribel Guardia habría violentado a Julián Figueroa: ventilan detalles

Video Caso Maribel Guardia e Ime Tuñón da inesperado giro: la actriz habría actuado contra ella a sus espaldas

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría violentado físicamente a Julián Figueroa.

Según nuevas declaraciones del abogado Antonio Lozano, quien forma parte del equipo legal de Imelda Tuñón, el hijo de la actriz habría tenido un fuerte enfrentamiento con su padrastro luego de solicitar mayor autonomía en las decisiones sobre su familia.

“Lo que sabemos es que sí hubo problemas. Lo que nos ha comentado Imelda y lo que está consignado también es que hubo dificultades de todo tipo porque Julián lo que pretendía, según nos comenta Imelda, y lo intentan un par de veces, es vivir aparte. Un tiempo se van a vivir a Cuernavaca y en un primer momento viven en Nuevo León”, reveló en ‘De Primera Mano’ el 1 de abril.

“(Hubo problemas) cuando vivían en la casa de la señora Maribel con su esposo. Hubo violencia entre ellos… entre Julián y el señor Chacón. Está asentado ahí en una demanda, por la narración que nosotros recibimos y hubo una petición de Julián de que le permitieran que las decisiones las tomaran ellos como matrimonio”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si hubo agresiones durante el desencuentro entre Julián Figueroa y Marco Chacón, el abogado reveló que, según versión narrada por la misma Imelda Tuñón ante las autoridades, sí la hubo.

“Había un control absoluto de ingresos, egresos y de todo tipo. Cuando Julián pide que se respete un poco esto, se genera un altercado y se genera violencia No estuve ahí, pero hay una agresión del señor Chacón con Julián… (el señor Chacón golpea a Julián), sí, según nos cuentan”, dijo.

Por último, el abogado ventiló que los conflictos entre Julián Figuera y el esposo de Maribel Guardia tendrían que ver con dinero, ya que el hijo de Joan Sebastian no tenía libre acceso a sus ingresos.