Maribel Guardia

Esposo de Maribel Guardia habría violentado a Julián Figueroa: ventilan detalles

Julián Figueroa se habría enfrentado a Marco Chacón por su familia, lo que habría provocado un fuerte altercado entre ellos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video Caso Maribel Guardia e Ime Tuñón da inesperado giro: la actriz habría actuado contra ella a sus espaldas

Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, habría violentado físicamente a Julián Figueroa.

Según nuevas declaraciones del abogado Antonio Lozano, quien forma parte del equipo legal de Imelda Tuñón, el hijo de la actriz habría tenido un fuerte enfrentamiento con su padrastro luego de solicitar mayor autonomía en las decisiones sobre su familia.

PUBLICIDAD

Más sobre Maribel Guardia

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara
2 mins

¿Maribel Guardia pedía manutención a Imelda Tuñón?: ella lo aclara

Univision Famosos
“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia
2 mins

“Son mis cosas”: Maribel Guardia responde a Imelda Tuñón tras decir que renuncia a herencia

Univision Famosos
Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”
2 mins

Imelda Tuñón rechaza lo que hará Maribel Guardia con cenizas de Julián Figueroa: “Nunca lo va a superar”

Univision Famosos
¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella
2 mins

¿Imelda Tuñón renuncia a herencia que le dejó hijo de Maribel Guardia?: lanza acusación contra ella

Univision Famosos
Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo
1 mins

Maribel Guardia toma inesperada decisión tras revelar lo que hará con las cenizas de su hijo

Univision Famosos
¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?
2 mins

¿Exnuera de Maribel Guardia abrirá su OnlyFans ahora que la actriz ya no la ayuda económicamente?

Univision Famosos
Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición
2 mins

Maribel Guardia dice por qué ya no ayuda económicamente a Imelda Tuñón: ella le hace petición

Univision Famosos
Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo
2 mins

Amiga de Maribel Guardia dio ultimátum para trabajar con Imelda Tuñón: la actriz no podía creerlo

Univision Famosos
Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno
2 mins

Esposo de Maribel Guardia niega que ella tenga leucemia, pero confirma que sufre trastorno

Univision Famosos
Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó
2 mins

Maribel Guardia se quiebra al hablar de su hijo: confiesa lo que perdió tras su muerte y le reclamó

Univision Famosos

“Lo que sabemos es que sí hubo problemas. Lo que nos ha comentado Imelda y lo que está consignado también es que hubo dificultades de todo tipo porque Julián lo que pretendía, según nos comenta Imelda, y lo intentan un par de veces, es vivir aparte. Un tiempo se van a vivir a Cuernavaca y en un primer momento viven en Nuevo León”, reveló en ‘De Primera Mano’ el 1 de abril.

“(Hubo problemas) cuando vivían en la casa de la señora Maribel con su esposo. Hubo violencia entre ellos… entre Julián y el señor Chacón. Está asentado ahí en una demanda, por la narración que nosotros recibimos y hubo una petición de Julián de que le permitieran que las decisiones las tomaran ellos como matrimonio”, agregó.

Al ser cuestionado sobre si hubo agresiones durante el desencuentro entre Julián Figueroa y Marco Chacón, el abogado reveló que, según versión narrada por la misma Imelda Tuñón ante las autoridades, sí la hubo.

“Había un control absoluto de ingresos, egresos y de todo tipo. Cuando Julián pide que se respete un poco esto, se genera un altercado y se genera violencia No estuve ahí, pero hay una agresión del señor Chacón con Julián… (el señor Chacón golpea a Julián), sí, según nos cuentan”, dijo.

Por último, el abogado ventiló que los conflictos entre Julián Figuera y el esposo de Maribel Guardia tendrían que ver con dinero, ya que el hijo de Joan Sebastian no tenía libre acceso a sus ingresos.

“Sí, él (Marco) era la administración de todos los recursos. No tenía acceso a (sus propiedades) y el dinero que tenía era administrado por el señor Chacón”, sentenció.

Relacionados:
Maribel GuardiaMarco ChacónJulián FigueroaImelda TuñónFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD