Maribel Guardia

Maribel Guardia es acusada de “repartir dinero” para que le entregaran a su nieto tras pleito con exnuera

De acuerdo con un reporte, la actriz habría recurrido a “cosas ilegales” para lograr que las autoridades le dieran a ella al pequeño José Julián en lugar de a su mamá, Imelda Garza-Tuñón.

Por:
Dayana Alvino.
Maribel Guardia ha sido acusada de presuntamente haber conseguido por medios económicos que las autoridades mexicanas le entregaran a su nieto tras haber denunciado a la mamá de este, Imelda Garza-Tuñón.

Fue el pasado 21 de enero cuando la actriz interpuso acciones legales contra su exnuera porque alegadamente ella habría descuidado a José Julián debido a supuestas adicciones de “drogas” y “alcohol”.

Al día siguiente, después de someterlo a interrogatorios en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, el menor de sólo 7 años le fue otorgado a la costarricense para que velara por él.

Al respecto, el 31 de enero en conferencia de prensa, la también cantante detalló que presuntamente el niño iba a estar con ella “90 días”, tiempo en el que Imelda tenía prohibido verlo.

Sin embargo, tras haberse cumplido un mes y seis días, a la viuda de Julián Figueroa le regresaron a su retoño luego de que, según su tía Addis Tuñón, un juez así lo ordenara.

¿Maribel Guardia pagó para que le dieran a su nieto?

En medio del proceso judicial que aún continúa, se reporta el presunto proceder al que Maribel Guardia habría llegado para lograr tener a su lado a José Julián.

Durante la emisión ‘Todo para la mujer’, la periodista Vicky López comentó que el abogado de Imelda Tuñón argumentó ante la ley que “se hicieron varias cosas ilegales” cuando le dieron la criatura a la artista.

En el programa se detalló que “una persona cercana” a Garza-Tuñón les envió un audio “supuestamente de un investigador que indagó en la Fiscalía qué había sucedido en este caso” y el porqué el nene quedó en resguardo de su abuela “tan rápido”.

En la grabación se puede escuchar la voz de un hombre: “Ya nos dieron el acceso para el expediente por parte del DIF y, efectivamente, el papá de Imelda, el señor Garza, era la opción más viable para cuidar al pequeño”.

“Aquí lo que ocurrió es que la señora [Maribel] estuvo repartiendo dinero para que fallaran a su favor y quitarle la custodia a la madre, que es la intención detrás de todo esto, quedarse con él”, añadió.

Al momento, ni la estrella de telenovelas ni sus defensores se han pronunciado para desmentir esta delicada imputación.

Maribel Guardia quiere “la seguridad” de su nieto

A horas de haber devuelto a José Julián con su mamá, Maribel Guardia aseveró estar “muy bien” y compartió qué espera ocurra con él.

“Lo más importante es la seguridad, el bienestar del niño”, dijo en entrevista con medios de comunicación como Despierta América.

“El deseo que tengo con él, esté conmigo o no, es seguir manteniéndolo, protegiéndolo, dándole todo lo que le he dado”, sentenció, agregando que asimismo le proporcionará apoyo financiero a Imelda Tuñón “por mes”.

