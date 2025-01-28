Revelan cómo está Maribel Guardia tras denunciar a su exnuera: dicen que más pruebas “saldrán a luz”

Video Destituyen a fiscal en el caso de Maribel Guardia contra su exnuera: ella acusa “estrategia” detrás

A una semana de que Maribel Guardia denunciara penalmente a su exnuera Imelda Tuñón para "cuidar la seguridad" de su nieto José Julián, Olivia Collins, una de sus mejores amigas, reveló cómo se encuentra la actriz.

Collins resaltó que la costarricense tuvo poderosas razones para emprender acciones legales contra la viuda de su hijo y, aunque prefirió no dar detalles, aseguró que su intención no es “quitarle el hijo a Imelda”.

“Pareciera un circo esto. Es muy delicado todo esto. Maribel nunca ha sido de polémicas. Es un ser humano maravilloso. Si ha llegado a esto, es porque tiene razones. Maribel ha apoyado a Imelda inmensamente (…) el que su nieto esté viviendo con ella no es porque ella lo quiera retener es porque necesita proteger al niño”, expresó en ‘Sale el sol’ este 28 de enero.

“ Maribel no le quiere quitar el hijo a Imelda, de ninguna manera, ténganlo muy claro. Maribel sería incapaz, pero si ha llegado a esto es porque sí hay razones de peso… creo que se sabrá después, hay muchas cosas que… h ay pruebas… No le quiere quitar a su hijo, quiere que Imelda reflexione”, insistió.

¿Cómo está Maribel Guardia?

Por otro lado, Olivia Collins ventiló que Maribel Guardia se encuentra intranquila, pues está consciente de todo lo que está sucediendo alrededor del caso.

“Está muy preocupada, muy preocupada… Mi amiga no puede estar tranquila habiendo esto a su alrededor”, compartió.

Por último, Olivia Collins pidió respeto ante la situación que está viviendo Maribel Guardia con su nieto y exnuera, y, aunque prefirió no dar más detalles sobre la situación, argumentó que más pruebas “saldrán a la luz”.

“(Hay) temas que saldrán a la luz porque habrá pruebas, pero por favor, yo no puedo hablar de eso, no me compete (…) me duele muchísimo que esté pasando por esta situación que no era necesaria. Mi amiga no se merece pasar por esa situación”, sentenció.

La denuncia de Maribel Guardia vs. Imelda Tuñón

El 21 de enero, Maribel Guardia denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a Imelda Garza-Tuñón, madre de su nieto, por supuesto “abandono” y “maltrato infantil”.

Esa misma noche trascendió que José Julián había sido separado de su madre y horas más tarde entregado a Maribel Guardia, a quien el fiscal Miguel Ángel Barrera Chávez le había concedido la guarda temporal del menor.

El caso de Maribel Guardia e Imelda Tuñón dio un giro inesperado el 25 de enero, cuando la Fiscal General de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que el Fiscal que le entregó a Maribel Guardia a su nieto había sido destituido por “manipulación del sistema” y “abuso de poder”.