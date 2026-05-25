Maribel Guardia Maribel Guardia afirma que Addis Tuñón nunca fue a ver a su nieto y acusa actitud de "primera dama" La actriz reaccionó a la asignación de la periodista como tutriz del hijo de Julián Figueroa e Imelda Tuñón. Maribel Guardia asegura que Addis Tuñón nunca fue a ver al pequeño y expresó sus preocupaciones ante las nuevas decisiones.



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Video Ni Maribel Guardia ni Ime Tuñon: famosa periodista afirma ser la nueva tutora del nieto de la actriz

Maribel Guardia expresó su postura y preocupación ante la designación de la periodista Addis Tuñón como la nueva tutora de su nieto. La actriz calificó la actitud de la nueva tutriz como de "primera dama de la república" y exp dijreconoció que la periodista se muestra "empoderada" y "feliz" con su nuevo rol, cuestionó severamente la ausencia de un vínculo previo con el menor durante casi una década.

"Parece la primera dama de la República. O sea, mi primer moción es que destituyan a Marco. ¡Wow! Ay, por supuesto. Ya lo habíamos pedido nosotros de noviembre. Ella está empoderada, está feliz. Me da mucho gusto", declaró para Radio Fórmula el pasado 25 de mayo.

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La madre de Julián Figueroa también mostró inquietud sobre la relación que la periodista de espectáculos ha mantenido con su nieto de 9 años.

" Yo nunca la vi por mi casa en los 8 años que vivió el niño conmigo. Nunca fue a verlo, nunca fue un cumpleaños, nunca fue una Navidad, jamás llegó a la casa. Entonces, bueno, espero que este último año haya tenido contacto con él para que tenga un acercamiento de verdad amoroso hacia el niño, ¿no?

Maribel Guardia preocupada por la herencia de su nieto

La actriz de Corona de Lágrimas confesó estar preocupada por los bienes que recibirá el hijo de Julián Figueroa y Addis Tuñón, debido a que teme que los fondos se utilicen para cubrir honorarios legales elevados.

"Me preocupa también la herencia del niño porque obviamente de ahí van a pagar a los abogados, quién sabe qué cantidad exorbitante, quién sabe cuánto le irá quedar al niño al final", dijo.