Cristy Nodal

Mamá de Nodal responde a críticas por no presentar a Ángela como su nuera: “¡Y tengo más!”

Cristy Nodal se defendió de ataques por no presentar a Ángela Aguilar como su nueva nuera como a las otras novias de su hijo. En el pasado, ella apoyó a Cazzu, quien le dio a su nieta Inti.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Mamá de Christian Nodal no se olvidó de Cazzu en su especial publicación

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, finalmente se pronunció acerca del noviazgo que su hijo mantiene ahora con Ángela Aguilar.

El cantante confirmó, el 10 de junio, que se está dando una oportunidad en el amor con su colega. Dos semanas antes, él anunció el final de su relación con Cazzu, con quien comparte a su pequeña Inti.

PUBLICIDAD

Mamá de Nodal responde a críticas por no dar bienvenida a Ángela Aguilar

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que, este 14 de junio, la mamá de Nodal dio su primera declaración vinculada al idilio que él comenzó con la hija de Pepe Aguilar.

Un usuario de la red social le escribió: “Señora Cristy, estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y le da la bienvenida a la familia, así como a todas las nueras que ha tenido en los últimos 4 años”.

Ante dichas palabras, ella no se quedó callada y respondió: “¡Y tengo más (nueras)! ¡Todas sus fans y enamoradas!”.

Más sobre Cristy Nodal

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija
0:55

Nodal habría sentido como “traición” la presunta presencia de sus papás en cumpleaños de su hija

Univision Famosos
Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?
2 mins

Papás de Nodal habrían estado en el cumpleaños de Inti, ¿cómo los recibió Cazzu?

Univision Famosos
Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar
2 mins

Nodal y sus papás juntos en adversidad mientras enfrentan rumores de ruptura familiar

Univision Famosos
¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó
0:58

¿Nodal despidió a su papá de su equipo y le dio su lugar a Pepe Aguilar? Revelan qué pasó

Univision Famosos
Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”
2 mins

Cazzu estaría recibiendo apoyo de los papás de Nodal para que su nieta pueda viajar: “Quieren ver a Inti”

Univision Famosos
Nodal solicita amparo ante demanda en la que tendría que pagar millones: podría ser arrestado
2 mins

Nodal solicita amparo ante demanda en la que tendría que pagar millones: podría ser arrestado

Univision Famosos
Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti
2 mins

Cazzu revela cómo es su relación con la familia de Nodal en medio de polémica por pensión para Inti

Univision Famosos
Nodal y Ángela Aguilar ríen a horas de la partida de Cazzu y del encuentro de Inti con sus abuelos
1:05

Nodal y Ángela Aguilar ríen a horas de la partida de Cazzu y del encuentro de Inti con sus abuelos

Univision Famosos
Papás de Nodal reaccionan a su encuentro con Inti tras visita de Cazzu a México
1:17

Papás de Nodal reaccionan a su encuentro con Inti tras visita de Cazzu a México

Univision Famosos
Hermana de Christian Nodal comparte nuevas imágenes del reencuentro con Inti y su familia: video
0:52

Hermana de Christian Nodal comparte nuevas imágenes del reencuentro con Inti y su familia: video

Univision Famosos

“¡Imagínate irlas presentando a cada una!”, continuó. “Pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas”.

“¡Así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia!”, agregó para finalizar su mensaje.

Mamá de Nodal respondió un comentario relacionado con el romance de su hijo y Ángela Aguilar.
Mamá de Nodal respondió un comentario relacionado con el romance de su hijo y Ángela Aguilar.
Imagen Cristy Nodal/Instagram

Mamá de Nodal comparte fotografía en la que aparece Cazzu

Dichos comentarios surgieron en un ‘post’ que la madre de Nodal colocó para celebrar el cumpleaños de su hija Amely.

Cristy subió un clip que recopila varias imágenes, incluyendo algunas captadas durante sus ‘bodas de plata’ en 2023, evento al que Christian acudió con Cazzu.

Una de las postales, en blanco y negro, muestra justamente a la entonces pareja formando parte de un brindis.

Por esa instantánea, algunos internautas felicitaron a la empresaria, pues consideraron que todavía la incluye en sus allegados.

“Ya tiene mi ‘like’ por el hecho de darle el lugar a Inti y a la madre de su nieta, Cazzu, y no ignorarlas como su hijo y la trompuda Aguilar”, le anotó una persona.

Mamá de Nodal, Cristy, publicó una fotografía en la que aparece Cazzu, ex de su hijo.
Mamá de Nodal, Cristy, publicó una fotografía en la que aparece Cazzu, ex de su hijo.
Imagen Cristy Nodal/Instagram

Así se expresó Cristy Nodal de Cazzu por su embarazo

En abril de 2023, luego de que Cazzu revelara que estaba embarazada, Cristy Nodal le dedicó emotivas palabras.

PUBLICIDAD

“¡Cuánto amo este momento! ¡Gracias, Juli! ¡Eres divina y auténtica ahí parada ante tu público! ¡Dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz! Sabes cuánto te queremos, Julieta”, apuntó en una historia de la plataforma digital.

Mamá de Nodal le dedicó cariñosas palabras cuando ella anunció que estaba embarazada.
Mamá de Nodal le dedicó cariñosas palabras cuando ella anunció que estaba embarazada.
Imagen Cristy Nodal/Instagram

Hasta la fecha, ella no ha dado su opinión al respecto del cambio en la situación sentimental de su retoño, quien hace sólo unos meses se dejaba ver enamorado de la argentina.

Relacionados:
Cristy NodalChristian NodalÁngela AguilarCazzuParejas de famososPolémicas de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tomy Zombie
Narcosatánicos
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD