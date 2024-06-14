Mamá de Nodal responde a críticas por no presentar a Ángela como su nuera: “¡Y tengo más!”

Video Mamá de Christian Nodal no se olvidó de Cazzu en su especial publicación

Cristy Nodal, madre de Christian Nodal, finalmente se pronunció acerca del noviazgo que su hijo mantiene ahora con Ángela Aguilar.

El cantante confirmó, el 10 de junio, que se está dando una oportunidad en el amor con su colega. Dos semanas antes, él anunció el final de su relación con Cazzu, con quien comparte a su pequeña Inti.

Mamá de Nodal responde a críticas por no dar bienvenida a Ángela Aguilar

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram que, este 14 de junio, la mamá de Nodal dio su primera declaración vinculada al idilio que él comenzó con la hija de Pepe Aguilar.

Un usuario de la red social le escribió: “Señora Cristy, estamos esperando la publicación donde le dice a Ángela que la ama, que la admira y le da la bienvenida a la familia, así como a todas las nueras que ha tenido en los últimos 4 años”.

Ante dichas palabras, ella no se quedó callada y respondió: “¡Y tengo más (nueras)! ¡Todas sus fans y enamoradas!”.

“¡Imagínate irlas presentando a cada una!”, continuó. “Pero te sigo invitando a que sigas aquí en esta telenovela que te inventas”.

“¡Así que siéntese señora a ver en qué termina la novela de nuestra familia!”, agregó para finalizar su mensaje.

Mamá de Nodal respondió un comentario relacionado con el romance de su hijo y Ángela Aguilar.

Mamá de Nodal comparte fotografía en la que aparece Cazzu

Dichos comentarios surgieron en un ‘post’ que la madre de Nodal colocó para celebrar el cumpleaños de su hija Amely.

Cristy subió un clip que recopila varias imágenes, incluyendo algunas captadas durante sus ‘bodas de plata’ en 2023, evento al que Christian acudió con Cazzu.

Una de las postales, en blanco y negro, muestra justamente a la entonces pareja formando parte de un brindis.

Por esa instantánea, algunos internautas felicitaron a la empresaria, pues consideraron que todavía la incluye en sus allegados.

“Ya tiene mi ‘like’ por el hecho de darle el lugar a Inti y a la madre de su nieta, Cazzu, y no ignorarlas como su hijo y la trompuda Aguilar”, le anotó una persona.

Mamá de Nodal, Cristy, publicó una fotografía en la que aparece Cazzu, ex de su hijo.

Así se expresó Cristy Nodal de Cazzu por su embarazo

En abril de 2023, luego de que Cazzu revelara que estaba embarazada, Cristy Nodal le dedicó emotivas palabras.

“¡Cuánto amo este momento! ¡Gracias, Juli! ¡Eres divina y auténtica ahí parada ante tu público! ¡Dando la noticia que desde el día uno nos hizo inmensamente feliz! Sabes cuánto te queremos, Julieta”, apuntó en una historia de la plataforma digital.

Mamá de Nodal le dedicó cariñosas palabras cuando ella anunció que estaba embarazada.