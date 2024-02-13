La hermana de Cazzu se casó con su novia: esto es lo que sabemos de la romántica boda

Video ¿Cazzu se arrepintió de hablar bien de Belinda? Su supuesta reacción a su nueva canción 'Cactus'

Florencia Cazzuchelli, la hermana de Cazzu, se casó este 11 de febrero con su novia Giuliana en una pequeña boda en Argentina, a la que solo acudieron familiares y amigos cercanos.

Flor, como se hace llamar la hermana de Cazzu en Instagram, compartió algunas fotografías de su boda y dedicó un emotivo mensaje a quienes estuvieron presentes, entre ellos Christian Nodal y su novia.

"Este domingo nos cumplieron un sueño. Siento que todo lo que diga va a quedar corto para describir todo lo que pasó, y sobre todo, me va a faltar vida para agradecerles a las personas que nos hicieron este regalo. Cazzu y Nodal los amamos, gracias por siempre ser tan mágicos y hermosos. Ojalá todo el mundo supiera el corazón bello que tienen ambos. Agradecidas eternamente. Te amo hermana".

Los invitados a la boda de la hermana de Cazzu y su novia. Imagen Flor Cazzuchelli/Instagram

"A lxs djs de la noche. Gracias a mis amigos de Jujuy, de Tucumán y de acá. Compartir este momento con Uds. fue inolvidable. Gracias por el sacrificio que hicieron para estar, se siente mucho el cariño. Y por supuesto a las creadoras de la magia Clau y Flor".

También le dedicó unas palabras de amor a su esposa Giuliana: "A vos gracias por aparecer y cambiarme la vida. Por compartirme a tu familia súper numerosa y hermosa. Mostrarme un amor que no conocía y hacerme la persona más feliz. Cada día te amo más. Giuliana mi vida es tuya bebé".

"¡Aguanten los pvto! Esta conquista la llevamos bien en el corazón. La cuidaremos. Nos seguiremos viendo en la calle y en la lucha", dijo refiriéndose a la comunidad LGBT+.

Florencia Cazzuchelli y su esposa Giuliana. Imagen Florencia Cazzuchelli/Instagram

Lo que se sabe de la boda de la hermana de Cazzu

El evento se llevó a cabo en un enorme prado que acondicionaron para celebrar en grande con carpas, sillones y mesas.

Cazzu fue criticada por haber asistido a la boda de blanco, pues se acostumbra que solo la novia puede ir de ese color. Sin embargo, las novias eligieron esa etiqueta para sus invitados.

DJ Mami fue quien amenizó el evento. Incluso, Nodal se acercó y por un momento para jugar con la consola.

Flor y Giuliana tras convertirse en esposas. Imagen Florencia Cazzuchelli/Instagram

¿Cazzu nuevamente embarazada?

La cantante levantó sospechas de un segundo embarazo con una fotografía, pues por el ángulo en que fue tomada se le ve un poco abultado el vientre, así lo señalaron los seguidores en redes sociales.

¿Cazzu nuevamente embarazada? Imagen Cazzu Global/Instagram

Esta no es la primera vez que surgen estos comentarios a meses de haberse convertido en madre de Inti. El 11 de enero, en el cumpleaños 25 de Christian Nodal las imágenes de su festejo desataron rumores de que podría estar esperando a su segundo bebé.

Las especulaciones surgieron porque en uno de los clips compartidos en Instagram por la argentina se ve que le entrega un pastel temático de 'One Piece', la serie favorita del cantante, y con el vestido blanco que usa se alcanza a apreciar una 'pancita'.