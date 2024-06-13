Pepe Aguilar ya no va a "preocuparse" por Ángela, coincide con sus fans en que ella ya es mayor de edad

Video ¿Ángela Aguilar ya no necesita la guía de su padre? Su transformación a meses por cumplir 21 años

Pepe Aguilar continúa dando señales de su sentir ante el romance de su hija Ángela con Christian Nodal, el cual ha desatado fuertes críticas.

El veterano cantante sigue evitando pronunciarse puntualmente acerca de la situación; sin embargo, reaccionó a comentarios de sus detractores y admiradores en Instagram.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, él respondió así a quien le indicó que su retoño es “la madrastra”, pues su pareja comparte una niña con Cazzu: “Quema mucho el sol”.

Además, le dio ‘like’ a textos en los que sus fanáticos lo defienden de los señalamientos, como: “El señor no tiene la culpa…”.

Pepe Aguilar concuerda en no “preocuparse” por Ángela

Siguiendo la misma línea, el intérprete de ‘Por mujeres como tú’ dio a entender que concuerda con la idea de que no debe permanecer al pendiente de Ángela ahora que dejó la soltería.

“Usted no se preocupe, su hija es responsable de su vida. El trabajo de educarla ya lo hizo”, le anotó un seguidor, y el charro puso su ‘Me gusta’.

Pepe Aguilar hizo lo mismo con otras interacciones, entre ellas esta: “¿Pero qué hizo la hija? No sabía que enamorarse de alguien era un pecado”.

“Los papás hacen su labor, ya uno como hijo decide cómo salir, qué decisiones tomar, buenas o malas, el tiempo te lo dirá. Cada quien elige su camino y su felicidad”, externó una fan.

“Él no tiene nada que ver con la relación de su hija adulta”, es otras de las opiniones que apoyó el llamado ‘Bandido de amores’.

Pepe Aguilar ha dado 'like' a varios comentarios. Imagen Pepe Aguilar/Instagram

Si bien hasta hoy el artista no ha externado lo que piensa del idilio entre Ángela y Christian, la creadora de contenido ‘Chamonic’ aseveró que él no tiene un problema con eso.

“Pepe claro que acepta a Nodal, incluso ya hablaron y está de acuerdo con la relación”, explicó en un ‘post’ de la plataforma digital el 10 de junio.

“Pero él dijo que no se metería porque su hija ya es mayor de edad, ya no vive en su casa. Es independiente”, añadió.

PUBLICIDAD

Pepe Aguilar quiere que sus hijos “

vivan sus experiencias”

Hace exactamente un mes, Pepe Aguilar reveló que a Ángela sí le mortifican los ataques que recibe debido a sus diferentes decisiones.

“Una vez (chilló), no más, y eso fue hace poquitito, normalmente se hacía la que le valía gorro, hasta esa ocasión que lloró, me di cuenta que no”, contó en declaraciones presentadas por El Universal.

Él reconoció: “Claro que te duele, luego ves comentarios y dices, ‘ay, wey… ¿por qué hablas así de mi hija?’, pero las cosas de quien vienen”.

Igualmente desveló que, ya que sus retoños son mayores, se tenía “que reencontrar”, reinventarse, y permitirles a ellos ‘volar’.