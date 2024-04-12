Mamá de Fofo Márquez pide perdón por las "cobardes agresiones" de su hijo: víctima no le cree

Video "Podría ser tu mamá... ¿por qué me atacaste?": ‘Fofo’ Márquez habría llorado al escuchar a su víctima

En una carta que se dio a conocer a través de la defensa del influencer Rodolfo ‘Fofo’ Márquez, su madre, Sandra, expresó su opinión después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México lo vinculó a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

El incidente ocurrió en febrero de 2024 en el estacionamiento de una plaza comercial en Naucalpan, Estado de México, donde Edith, una mujer de 52 años, fue agredida por el influencer.

Ante el complicado panorama legal que enfrenta el joven creador de contenido de 26 años, su madre decidió hablar en nombre de él, de ella misma y de toda la familia y ofreció disculpas a la víctima.

¿Qué dice la carta que envió la mamá de ‘Fofo’ Márquez?

“Quiero empezar diciéndole que lamento profundamente la dolorosa situación a la que mi hijo la llevó. No tengo palabras suficientes para expresarle mis más sinceras disculpas y, en nombre de él, mío y de toda nuestra familia, deseo pedirle perdón”, comienza la carta.

La mujer reconoció que “he cometido errores y he fallado en mi responsabilidad como madre, ahora enfrento las dolorosas consecuencias de esos errores. Sin embargo, entiendo que el verdadero sufrimiento lo ha vivido usted y su familia”.

Agregó que su hijo está “tremendamente arrepentido” y consciente de que debe asumir las consecuencias de sus “cobardes agresiones”, mismas que marcarán un antes y un después en su vida, destacando que “es la lección más dura que ha tenido que aprender, una lección que yo, desafortunadamente, no supe enseñarle a tiempo”.

Carta de Sandra, mamá de 'Fofo' Márquez. Imagen Erik Rauda/Instagram

Se mostró esperanzada en que la experiencia de su hijo influya de forma positiva entre los jóvenes para que comprendan que “cada acción tiene repercusiones importantes y que la violencia contra la mujer es absolutamente inaceptable y debe ser sancionada".

Destacó que confía en las autoridades y en que procederán con justicia y “en estricto apego a la ley”, lamentó el dolor causado y expresó que “realmente quisiera, con todo mi corazón, haber evitado este sufrimiento".

¿Qué le espera a ‘Fofo’ Márquez tras vinculación a proceso?

El 4 de abril, Rodolfo, conocido como ‘Fofo’ Márquez, fue arrestado bajo la acusación de agredir a una mujer de 52 años. Las imágenes de su detención causaron indignación, ya que aparecía con una sonrisa.

En una de las audiencias celebradas el 10 de abril, se determinó que ‘Fofo’ Márquez permanecería en el penal de Barrientos, ubicado en Tlalnepantla, Estado de México, tras ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa.

Según El País, ‘Fofo’ podría enfrentar una pena que oscila entre 13 y 46 años por este delito. Se espera que en mayo próximo se realice otra audiencia.

Edith responde a carta de mamá de 'Fofo' Márquez

Después de que la carta se hiciera pública, la señora Edith compartió sus dudas en una entrevista con Azucena Uresti. Según ella, el contenido de la carta no parece auténtico, ya que ni la familia ni la defensa del influencer se han acercado a ella durante las audiencias.

En sus propias palabras: “No ha habido un solo contacto. Nos hemos visto en las audiencias, en el reclusorio de Barrientos, pero jamás ha habido un acercamiento, ni con los abogados. En cuanto a la carta, no creo que sea verídica. No creo que haya sido escrita por la señora. Si realmente quisiera enviármela, tenía muchos contactos para hacerlo. No le doy veracidad”.