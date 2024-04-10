Fofo Márquez se queda en prisión, dice que "se puede hincar": "No quiero morir en la cárcel"

Video "Podría ser tu mamá... ¿por qué me atacaste?": ‘Fofo’ Márquez habría llorado al escuchar a su víctima

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa después de agredir a una mujer. Un juez de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México determinó este 10 de abril que el influencer permanecerá detenido en el penal de Barrientos, en México.

El infuencer fue arrestado el 4 de abril en Naucalpan, Estado de México, tras golpear a una mujer.

La reacción de 'Fofo' Márquez al escuchar la determinación del juez

Este miércoles, tras escuchar la determinación del juez, 'Fofo' Márquez señaló "llevo tres días aislado... Mi cabeza tiene precio, temo por mi vida, no quiero morir en la cárcel. Si quieren me puedo hincar aquí para que todas las mujeres que están en esta sala me pateen”, reporta El Universal.

Durante la audiencia de esta mañana, influencer ‘Fofo’ Márquez y Edith ‘N’ estuvieron frente a frente. Incluso, medios como Milenio reportan que el joven de 25 años “lloró” cuando la mujer que agredió, lo enfrentó.

“La victima le dijo a Fofo: ‘No sé por qué me atacaste de esa manera, tengo 52 años y tú 25 aproximadamente, podría ser tu mamá, no sé que tanto odio le puedas tener a las mujeres’ En ese momento el Fofo agachó la mirada y comenzó a llorar”.

¿Qué hizo ‘Fofo’ Márquez y por qué está en prisión?

Rodolfo ‘Fofo’ Márquez fue arrestado el 4 de abril tras ser acusado de agredir, con golpes y patadas, a Edith ‘N’.

Según información del servicio de noticias N+, los hechos ocurrieron el 22 de febrero en el interior de un estacionamiento de una plaza comercial, ubicada en Naucalpan, municipio del Estado de México.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran al creador de contenido agrediendo a la señora, quien explicó que todo se debió a un percance vial en el que él creyó que no enfrentaría consecuencias.