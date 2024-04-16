Latin American Music Awards

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Tras su debut como cantante con el tema “Triple ja ja ja’, Kimberly Flores se ha mantenido entre las primeras tendencias en plataformas de video; sin embargo, señalan, las críticas se han hecho presentes y hasta su esposo se unió a los memes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Kimberly Flores dice que si Edwin Luna la deja, se conseguirá otro: “A mí que me mantengan”

Kimberly Flores, con el respaldo de su esposo Edwin Luna, abrió un camino alternativo en el mundo del entretenimiento al debutar como cantante con el polémico tema “Triple Ja Ja Ja” hace un par de semanas.

Aunque la canción ha escalado entre las primeras tendencias en plataformas como YouTube, la incipiente artista no ha escapado de las críticas. Usuarios de redes sociales cuestionan sus habilidades vocales.

PUBLICIDAD

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero
1 mins

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán
2 mins

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos
Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"
1 mins

Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"

Univision Famosos

Kimberly Flores responde a críticas por cómo canta

En medio de la controversia, Kimberly Flores respondió recientemente en una entrevista con Marco Tapia TV a quienes critican su canto, calificándolos como “fans frustrados”.

Según sus palabras: “Se vuelven unos fans frustrados, porque están en todo… Siempre cometo un montón de errores y siempre me critican, pero al final, pues me río. ¿Qué voy a hacer?”.

La también empresaria e influencer no se complica por los comentarios negativos, reconociendo que forman parte de ser una figura pública.

Para ella, las críticas son señales de que está avanzando. Incluso, agradeció a sus detractores, ya que considera que también han contribuido a su éxito.

“El que hablen bien, el que hablen mal, pero que hablen. Tener siempre la atención, sin siquiera buscarla, es gratificante. A mis ‘haters’ les digo: ‘Ustedes también me tienen donde estoy, y si no fuera por ustedes, ni siquiera me voltearían a ver’”.

¿Edwin Luna se burla de la nueva canción de su esposa Kimberly Flores?

Ante la controversia, Edwin Luna se unió a los memes. En un video, aparece limpiando la cocina de su casa con la canción de su esposa de fondo, pero en una versión distorsionada donde la voz se escucha extremadamente desafinada.

Relacionados:
Latin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD