Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Kimberly Flores, con el respaldo de su esposo Edwin Luna, abrió un camino alternativo en el mundo del entretenimiento al debutar como cantante con el polémico tema “Triple Ja Ja Ja” hace un par de semanas.

Aunque la canción ha escalado entre las primeras tendencias en plataformas como YouTube, la incipiente artista no ha escapado de las críticas. Usuarios de redes sociales cuestionan sus habilidades vocales.

Kimberly Flores responde a críticas por cómo canta

En medio de la controversia, Kimberly Flores respondió recientemente en una entrevista con Marco Tapia TV a quienes critican su canto, calificándolos como “fans frustrados”.

Según sus palabras: “Se vuelven unos fans frustrados, porque están en todo… Siempre cometo un montón de errores y siempre me critican, pero al final, pues me río. ¿Qué voy a hacer?”.

La también empresaria e influencer no se complica por los comentarios negativos, reconociendo que forman parte de ser una figura pública.

Para ella, las críticas son señales de que está avanzando. Incluso, agradeció a sus detractores, ya que considera que también han contribuido a su éxito.

“El que hablen bien, el que hablen mal, pero que hablen. Tener siempre la atención, sin siquiera buscarla, es gratificante. A mis ‘haters’ les digo: ‘Ustedes también me tienen donde estoy, y si no fuera por ustedes, ni siquiera me voltearían a ver’”.

