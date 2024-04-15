En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Video Muere bebé de la influencer Veruca Salt a solo un mes de nacido: su reacción causa polémica

Lesslie Polinesia no pudo evitar derramar lágrimas al confesar que se sintió culpable por el nacimiento prematuro de su bebé, Alquimia, en diciembre pasado.

En su primera entrevista después de enfrentar dificultades de salud durante el embarazo, la influyente de 27 años recordó lo angustiante que fue ver a su bebé en la unidad de cuidados intensivos, conectada a un tubo de respiración.

“Estuvo intubada durante 10 días y permaneció en una incubadora. Fue una experiencia muy intensa para mí, y me costó perdonarme porque sentía que su prematuridad estaba relacionada con mis emociones”, confesó entre lágrimas a Yordi Rosado en su canal de YouTube el 14 de abril pasado.

La creadora de contenido compartió que su hija estuvo hospitalizada durante un mes debido a su prematuridad y a la falta de apertura de los alvéolos pulmonares.

"Ella es muy chiquita, y tiene su boca muy chiquita. Tiene tres meses, pero de estatura, tamaño y todo, es como de dos meses", compartió sobre su bebé de quien ha decidido no mostrar su rostro.

Lesslie contó que tuvo que ser internada durante 20 días cuando estaba en la semana 31 de embarazo por una fuerte infección en vías urinarias que la obligó a permanecer todo el tiempo con antibióticos.

Recordó que la infección le provocó contracciones y una fisura en el saco amniótico que puso en riesgo a su hija y que detonó en el nacimiento prematuro de Alquimia.

"El doctor me dijo que no podía esperar a que llegara a las 40 semanas porque ya la bebé estaba infectada porque estaba abierta la bolsa y yo tenía una infección. Me dicen que va a salir en la semana 34 o 35”, declaró.

¿Cómo está la salud de Alquimia, bebé de Lesslie Polinesia?

Leslie compartió que su hija se encuentra en perfecto estado.

A pesar de las dificultades y su estado de ánimo postparto, no consideró la posibilidad de deprimirse, ya que necesitaba estar al cien por ciento cuando visitaba a su bebé en el hospital.

Según sus palabras: “Yo no me imaginaba ni siquiera tener una depresión porque sabía que ella me sentía cuando la visitaba dos veces al día durante un mes”.