Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo ha enfrentado los rumores de separación con su novio, el modelo español Isaac Moreno, y ha respondido de manera contundente a quienes afirman que él la utiliza para obtener dinero.

En una entrevista publicada el 16 de abril en YouTube por el canal ‘Que buen chisme’, la presentadora del programa Hoy desmintió que su romance con el modelo haya llegado a su fin. Montijo incluso señaló a Isaac en ese momento, dejando claro que están juntos.

"Ahí estamos, míralo", respondió Montijo.

Los rumores de una posible separación surgieron después de que la conductora compartiera mensajes en su cuenta de Facebook que fueron interpretados como pistas de ruptura.

“Situación sentimental: libre como el viento, peligrosa como el mar y dulce como un beso” y “Sólo hay un amor para siempre: el amor propio”, decían las publicaciones.

Galilea Montijo responde a quienes dicen que mantiene a su novio

En una entrevista con el reportero del canal de YouTube ‘Que buen chisme’, Galilea Montijo fue sorprendida por la pregunta: “¿Qué le dices a la gente que asegura que te está utilizando para sacarte dinero, Galilea?”.

La conductora reaccionó con sorpresa y preguntó: “¿Quién?”. El reportero aclaró: “Pues el novio”. Galilea Montijo respondió con risas y concluyó el tema con la frase: “Bueno, cuando sea su dinero, se preocupan”.

Después de estas declaraciones, la también actriz compartió una serie de fotografías en las que aparece en románticas poses junto a su galán, acompañadas de la palabra “You” y un corazón rojo.

Galilea Montijo posa con su novio Issac Moreno tras rumores de separación. Imagen Galilea Montijo/Instagram



Tras su separación del padre de su hijo Mateo, Fernando Reina, Galilea Montijo se dio una nueva oportunidad en el amor con Issac Moreno, con quien se ha dejado ver desde mediados del 2023.