Galilea Montijo

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

La conductora respondió a las especulaciones sobre una supuesta ruptura con su novio, el modelo español Isaac Moreno. Galilea Montijo también envió un contundente mensaje a quienes aseguran que lo mantiene.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Galilea Montijo y su novio derrochan amor en sus excéntricas vacaciones en Indonesia

Galilea Montijo ha enfrentado los rumores de separación con su novio, el modelo español Isaac Moreno, y ha respondido de manera contundente a quienes afirman que él la utiliza para obtener dinero.

En una entrevista publicada el 16 de abril en YouTube por el canal ‘Que buen chisme’, la presentadora del programa Hoy desmintió que su romance con el modelo haya llegado a su fin. Montijo incluso señaló a Isaac en ese momento, dejando claro que están juntos.

PUBLICIDAD

"Ahí estamos, míralo", respondió Montijo.

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán
2 mins

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”
1 mins

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos
Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"
1 mins

Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"

Univision Famosos

Los rumores de una posible separación surgieron después de que la conductora compartiera mensajes en su cuenta de Facebook que fueron interpretados como pistas de ruptura.

“Situación sentimental: libre como el viento, peligrosa como el mar y dulce como un beso” y “Sólo hay un amor para siempre: el amor propio”, decían las publicaciones.

Galilea Montijo responde a quienes dicen que mantiene a su novio

En una entrevista con el reportero del canal de YouTube ‘Que buen chisme’, Galilea Montijo fue sorprendida por la pregunta: “¿Qué le dices a la gente que asegura que te está utilizando para sacarte dinero, Galilea?”.

La conductora reaccionó con sorpresa y preguntó: “¿Quién?”. El reportero aclaró: “Pues el novio”. Galilea Montijo respondió con risas y concluyó el tema con la frase: “Bueno, cuando sea su dinero, se preocupan”.

Después de estas declaraciones, la también actriz compartió una serie de fotografías en las que aparece en románticas poses junto a su galán, acompañadas de la palabra “You” y un corazón rojo.

Galilea Montijo posa con su novio Issac Moreno tras rumores de separación.
Galilea Montijo posa con su novio Issac Moreno tras rumores de separación.
Imagen Galilea Montijo/Instagram


Tras su separación del padre de su hijo Mateo, Fernando Reina, Galilea Montijo se dio una nueva oportunidad en el amor con Issac Moreno, con quien se ha dejado ver desde mediados del 2023.


Relacionados:
Galilea MontijoLatin American Music Awards

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD