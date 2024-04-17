Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Video Eduardo Santamarina dice que ya no le habla a Itatí Cantoral y ella lo contradice: “Es mi mejor amigo”

Eduardo Santamarina y Mayrín Villanueva se reunieron en Londres con Eduardo Zucchi un par de semanas después de que el joven se graduó de su maestría como actor.

Por las imágenes que Itatí compartió en redes sociales, Eduardo estuvo acompalado por su mamá y hermana, María Itatí. Aparentemente ni Eduardo ni Mayrín estuvieron el día de la celebración.

Sin embargo, ahora, a través de sus respectivas cuentas de Instagram, los actores y el joven de 23 años compartieron imágenes de su estancia en lugares como Edimburgo.

“Tu viejo amigo peludo”, escribió Eduardo Zucchi como descripción de las fotografías en las que aparece junto a su papá vestidos con la misma chamarra.

Entre las reacciones destacan la de Julia, hija de Santamarina y Mayrín Villanueva, quien comentó: “Te amo”.

A esta muestra de cariño se sumó Itatí Cantoral, quien escribió “ Eres el amor de mi vida”, junto a las instantáneas protagonizadas por su ex y uno de los mellizos que tuvo durante con él durante su matrimonio.

Eduardo Santamarina celebra un logro más de su hijo en su camino a la actuación. Imagen Eduardo Santamarina/Instagram



El protagonista de ‘Yo amo a Juan Querendón’ aplaudió un logro más de su hijo en su formación como actor, luego de que se graduó de su maestría en la Academia de Música y Arte Dramático de Londres.

“Eduardo’s Team….. TAmoooo, me siento muy orgulloso de tus logros, sigue persiguiendo tus sueños hijo mío”, escribió el actor.

Mayrín Villanueva también presumió la visita a través de sus historias de Instagram, mientras Eduardo Santamarina sacó su lado romántico.

“¡Compañera de vida, amor mío...! Sigamos caminando juntos. Te amo tanto”, le dedicó a Mayrín.

Itatí Cantoral celebra graduación de su hijo Eduardo Zucchi

La actriz compartió el pasado 26 de marzo publicaciones de su estancia en Europa a donde viajó para acompañar a su hijo Eduardo en el término de su maestría.

“Festejando a mi hijo @eduardozucchi_ por su maestría en teatro. ¡¡Orgullosa de mis hijos!!”, destacó.

Eduardo Zucchi reveló en entrevista con el programa Hoy que se mudaría a Londres para continuar con su formación como actor.

“Yo estoy de hecho incursando la carrera de actuación ahorita en Londres. Me voy a ir justamente septiembre a un conservatorio muy prestigioso…”, dijo en agosto de 2023 en el matutino.