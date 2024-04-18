Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Video Galilea Montijo contó cómo reaccionaron sus hijos al enterarse de su nuevo romance

Galilea Montijo ha compartido abiertamente su deseo de convertirse en madre por segunda vez.

Aunque aún no ha tenido la oportunidad de agendar una cita en una clínica especializada, ya tiene una lista de lugares donde podría recibir asistencia para lograr su embarazo.

Galilea Montijo no descarta la gestación subrogada para tener una hija

En una entrevista con TVyNovelas el pasado 17 de abril, la conductora del programa Hoy expresó su entusiasmo por tener una hija.

Aunque preferiría que el embarazo fuera a través de ella misma, está abierta a otras opciones, como el vientre de alquiler.

“A mí siempre me hubiese gustado que fuera a través de mí, pero si no se puede, pues ver de qué otra manera. Me gustaría (vientre de alquiler). Estoy en la investigada, pero vamos a ver qué", compartió.

Montijo reconoce que el camino para darle una hermanita a su primogénito, Mateo, fruto de su primer matrimonio con Fernando Reina, no es fácil.

Sin embargo, está consciente de que, si no logra concebir, ya tiene tres hijos (incluyendo los hijos de su exesposo) y se siente bendecida por ello.

Además, la presentadora admite ser “muy vanidosa” y cuida su figura. A pesar de los desafíos que trae el paso del tiempo, se esfuerza por mantenerse en un peso en el que se sienta cómoda.

Durante la entrevista, Galilea desmintió los rumores de ruptura con su pareja el modelo español Issac Moreno y aclaró que los mensajes que compartió en redes sociales eran parte de una campaña publicitaria en la que hablaba de un supuesto ex.

"Me dicen de todo. Ya nada más me río", se limitó a responder sobre que supuestamente mantenía a su novio.

Galilea Montijo revela sus deseos de ser mamá

Fue a principios de este 2024 que Galilea Montijo compartió con sus compañeras del programa Netas Divinas sus deseos de convertirse en mamá de una niña a 11 años del nacimiento de su hijo Mateo.

“Personalmente me queda claro que ya no puedo quedar embarazada, entonces sí estoy buscando una opción porque no me quiero quedar con las ganas de una niña. No sé, (está) la opción de adoptar, de un vientre… No tengo idea, pero no me quiero quedar con esas ganas”, declaró.