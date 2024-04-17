univision famosos

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

La noticia fue confirmada por el colectivo y por La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México este 17 de abril.

Paulina Flores.
Jorge ‘Clorofila’ Verdín, miembro fundador del colectivo Nortec, falleció a los 56 años el pasado 16 de abril.

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México expresó sus condolencias a sus familiares y amigos a través de un breve comunicado en Twitter.

En dicho mensaje, se destacó la importancia de Jorge Verdín y su contribución a la música popular en la década de los 90 al fusionar la música electrónica con los ritmos regionales del norte de México.

“La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México lamenta el fallecimiento de Jorge Verdín, miembro de Nortec Collective: Clorofila. Junto a Bostich+Fussible, Verdín fue parte fundamental de la renovación de la música popular en la década de los 90, al fusionar la música electrónica con los ritmos regionales del norte del país. Extendemos nuestras condolencias a sus compañeros de profesión, amigos y familiares. Descanse en paz”, escribió.

A través de las redes sociales del colectivo que conformó Clorofila junto a Bostich, Hiperboreal, Panoptica y Fussible, también se confirmó la noticia.

“Triste noticia. Se fue Jorge Verdín integrante de Nortec Collective Clorofila, lo recordaremos con cariño. Descanse en paz. Track emblemático: Olvídela Compa”, se lee en Twitter.

Aunque las publicaciones iniciales no proporcionaron detalles adicionales sobre el fallecimiento, Milenio informó que el músico, originario de Los Ángeles y criado en Tijuana, habría fallecido el 16 de abril en Pasadena, California.

Hasta el momento, los familiares del músico no han emitido declaraciones sobre su fallecimiento ni han compartido información sobre las causas de su muerte.

Según Billboard, fuentes cercanas a ‘Clorofila’ revelaron que el músico presuntamente padecía cáncer y “habría decidido enfrentar la enfermedad en privado, fuera del ojo público”.

En las redes sociales, seguidores y personas cercanas al músico han expresado su despedida con emotivos mensajes, reconociendo su influencia en la música.

“QEPD Jorge Verdín ‘Clorofila’. Uno de los fundadores del pionero ‘Colectivo Nortec’. Padrinos de la música electrónica en México y toda Latinoamérica. El segundo artista que firmé con Nacional Records hace 20 años. ‘Olvídela compa’ siempre fue una de mis canciones favoritas de Nortec. Respeto”, compartió Tomas Cookman, fundador y CEO de Nacional Records.

¿Quién era Jorge ‘Clorofila’ Verdín?

Jorge Verdín, conocido por el sobrenombre de ‘Clorofila’, fue integrante y fundador del Nortec Collective en 1999, un colectivo que fusiona la música electrónica mezclada con norteña, banda sinaloense y tambora.

Jorge Verdín formó parte del colectivo hasta 2008 que la agrupación se disolvió cuando los integrantes decidieron hacer proyectos por separado, reporta Billborad Español.


