Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

En medio del proceso de vinculación que se dictaminó a Kalimba por el delito de abuso sexual agravado con violencia contra Melissa Galindo, Gala Montes recordó cómo supuestamente el cantante la trató mal cuando firmó con su disquera.

Gala Montes recuerda cómo Kalimba la "humilló"

PUBLICIDAD

La actriz fue cuestionada por las declaraciones que hizo hace unas semanas con Matilde Obregón, donde afirmó que “para mí fue una humillación muy fuerte” cuando Kalimba la invitó a uno de sus conciertos y cantó con María León la que se suponía era su canción.

“Empezó a cantar nuestra canción y subió a María León para interpretar nuestra parte, justo frente a mí y mi familia, y yo me quedé fría”, recordó.

En una reciente entrevista con la prensa, Gala dijo que compartió este episodio de su vida porque no le parece correcto que alguien abuse de su poder de esa manera y trate mal a los artistas emergentes. Según ella, “cuando el río suena, agua lleva”, y por eso decidió alzar la voz.

En relación al proceso legal que enfrenta Kalimba tras la denuncia de Melissa Galindo por presunto abuso, Gala opinó.

"Yo creo que ya son muchas (acusaciones). Yo te puedo decir que a mí no me sucedió nada, pero sí me trató mal y eso solamente lo hace una mala persona. Respecto a lo otro (denuncia de Melissa), no tengo idea, pero sí el río suena, agua lleva", dijo.

Gala Montes revela el que sería el modus operandi de Kalimba

Gala Montes compartió que, tras la publicación de la denuncia de Melissa en redes sociales, Kalimba la contactó para pedirle una explicación por el comentario que hizo sobre el tema.

El cantante destacó: “Yo nunca te hice nada”. Sin embargo, Gala nunca le respondió.

Cuando una reportera le preguntó si creía que era un “modus operandi” de Kalimba acercarse a las mujeres, decirles que tienen talento y luego tratarlas mal, Gala respondió afirmativamente.

PUBLICIDAD

"Yo creo que sí (es su modus operandi). Justamente por eso alce la voz porque seguramente no soy la primera persona a la que se lo hace y por eso quise hablar. Muchos me llaman exagerada, pero no está padre hacer esas cosas, hacer sentir mal a la gente, yo me levanté de eso, pero yo me sentí muy mal", dijo.

Aclaró que no espera ningún tipo de reacción o disculpa pública por parte de Kalimba pues es un tema que ella ya superó e instó a la justicia si es que se cometió el delito del que se le acusa al cantante.

"No espero nada de él. Yo le deseo lo mejor del mundo a pesar de que me haya eso a mí, no voy a tomar venganza. Que se haga justicia si es verdad y espero que no le toque a ninguna mujer más”, concluyó.

Sobre los señalamientos de Gala Montes, Kalimba respondió hace unos días que él no es responsable por lo que sientan los demás y que no todas las decisiones de trabajo dependen de él.