Arrestan al influencer 'Fofo' Márquez acusado de golpear a mujer: sonríe en foto al ser detenido

Acusan a 'Fofo' Márquez de agredir a mujer

“Le dije ‘déjame, voy por los papeles y le voy a hablar al seguro’. Entro yo (al carro), al entrar el espejo se volteó, no se cayó ni nada, yo sabía que no era tan grave… El chavo creyó que yo me iba a ir, me imagino, yo le dije ‘déjame sacar mis papeles’, me dijo ‘¿pero sí le vas a hablar al seguro? Que se me hace que no’ y ahí empezó a patearme”, declaró la víctima el mismo día del ataque.