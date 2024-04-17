¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Video Mijares aún no quiere que su hija tenga novio, así es su relación con Lucerito

Con un gran elenco de por medio, Juego de Voces dio arranque el domingo 7 de abril por Univision. La química que existe entre los integrantes de los ‘Consagrados’ y los ‘Herederos’ tiene a la audiencia cautivada.

En medio de las expectativas que han surgiedo en redes sociales sobre los números que padres e hijos prepararán para competir el próximo domingo, algunos usuarios también ya armaron las primeras historias de amor dentro del reality.

Se ha viralizado una grabación en la que se nota la excelente relación que existe entre Lucerito Mijares, hija de Lucero y Mijares, y el primogénito de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, Eduardo Jr.

Las imágenes provocaron especulaciones sobre un supuesto romance, que tiene entusiasmados a los usuarios de redes sociales.

“Lucerito y Eduardo, preciosos yo desde que vi el programa algo veo que podría pasar entre ellos dos”, “Sí, yo quiero un amor entre Lucerito y Eduardo, se ven hermosos”; “Lucerito y Eduardo se les ve muy lindos”.

¿Lucerito Mijares reacciona a supuesto romance con Eduardo Capetillo Jr.?

El pasado 14 de abril, Lucerito Mijares realizó una transmisión en vivo a través de Instagram donde apareció junto a su papá Manuel Mijares, Isabel Lascurain, Joss y Ricardo Margaleff compartiendo algunos detalles del programa.

En la transmisión uno de los usuarios hizo referencia a Lucerito Mijares y Eduardo Capetillo Jr. y la joven cantante no tardó en reaccionar.

"Ahí ponen, Lucero y Eduardo Capetillo Jr... ooorale. No", se limitó a responder la menor de los dos hijos de Manuel Mijares y Lucero.

La integrante de Pandora también se manifestó ante la inquietud del usuario de redes.

"No, Lucero y mi hijo (Joss), ¿qué les pasa?", dijo Lascurain mientras hablaba maravillas de la joven.

En otra transmisión en vivo realizada el pasado 16 de abril, Lucerito Mijares nuevamente fue cuestionada sobre si tiene un romance con Capetillo Jr. a lo que respondió: "No, no ando con Lalo".

Juego de Voces se transmite los domingos a las 7P/6C por Univision y entre el elenco de competidores se cuentan estrellas como Erik Rubín, Manuel Mijares, Isabel Lascurain, Eduardo Capetillo, Alicia Villareal y sus respectivos hijos, Mía, Lucerito Mijares, Joss, Eduardo Capetillo Jr. y Melenie Carmona.