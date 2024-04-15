Eduardo Capetillo Jr.

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

La famosa pareja sorprendió en 2014 al dar la bienvenida a sus gemelos, 14 años después del nacimiento de su hija Alejandra.

Por:
Paulina Flores.
Video Hijo de Biby Gaytán asombra cantando ante una multitud y ella reacciona “¡Espectacular!”

Cuando se pensaba que Biby Gaytán y Eduardo Capetillo habían decidido “cerrar la fábrica” y formar una familia exclusivamente con sus tres hijos mayores, Eduardo, Ana Paula y Alejandra Capetillo, ocurrió una sorpresa inesperada.

Catorce años después del nacimiento de su hija más joven, Alejandra, la pareja dio la bienvenida a sus mellizos, Manuel y Daniel.

En 2019, la misma actriz compartió en el programa “Con Permiso” la reacción que ella y su esposo tuvieron al enterarse del embarazo gemelar. “Imagínate, casi nos da un infarto del susto, pero estamos felices y bendecidos por la llegada de nuestros bebés, los cuatitos”, relataron.

Para sus hijos, la noticia también fue inesperada. Eduardo Jr., quien entonces tenía 19 años, reaccionó con sorpresa al saber que dos nuevos miembros estaban en camino para unirse a la familia.

“Cuando le dijimos a Eduardo, abrió mucho los ojos, porque tiene ojos muy grandes. Me dijo: ‘Mamá, el que debería haber salido con su domingo siete era yo, no tú a estas alturas’”, compartió Biby.

El próximo 20 de junio, Daniel y Manuel cumplirán 10 años, y su crecimiento se ha podido seguir a través de las publicaciones que sus famosos padres y hermanos comparten en redes sociales

En marzo pasado, el cantante y actor publicó una imagen de sus tres hijos, en la que se pudo ver cuánto han crecido los más pequeños de la dinastía Capetillo Gaytán.

“Mis tres hijos, pasar el día con ustedes es un regalo de la vida, gracias”, dedicó el cantante, de 54 años.

Eduardo Jr. y sus hermanos Daniel y Manuel.
Eduardo Jr. y sus hermanos Daniel y Manuel.
Imagen Eduardo Capetillo/Instagram


Biby Gaytán dejó ver a los menores en una felicitación de cumpleaños a la mayor de sus dos hijas, Ana Paula, quien posa junto a ellos.

En diciembre pasado también se pudo ver cuánto han cambiado los mellizos en el video familiar con el que la familia deseó felices fiestas a sus fans.

Manuel y Daniel en diciembre del 2023.
Manuel y Daniel en diciembre del 2023.
Imagen Eduardo Capetillo/Instagram


Capetillo apareció con sus dos hijos, muy elegantes, en una publicación de octubre del 2023.

“Recuerden siempre que no importa cuán obscura esté la noche, teniendo a Dios con nosotros nunca estaremos solos , los amo con toda mi alma , felicidades queridos hijos”, les escribió.

Manuel y Daniel, hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.
Manuel y Daniel, hijos de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo.
Imagen Eduardo Capetillo/Instagram


En una familia de artistas, no es sorprendente que algunos de los herederos Capetillo Gaytán deseen seguir los pasos de sus famosos padres en el mundo del entretenimiento.

En la actualidad, Eduardo Capetillo Jr. está forjando su camino en el canto, demostrando sus habilidades en el programa 'Juego de Voces', que se transmite los domingos 7P/6C por Univision.

Además de competir contra su padre, Eduardo Capetillo, también pone a prueba su talento junto a estrellas de la talla de Manuel Mijares, Alicia Villarreal, Isabel Lascurain y Erik Rubín.

Por su parte, Ana Paula, de 27 años, está comenzando a construir una carrera como actriz, mientras que Alejandra se enfoca en el mundo de la moda al lanzar su propia línea de ropa.


Eduardo Capetillo Jr.

