univision famosos

Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

El cantante revela cómo después de 30 años de matrimonio ha logrado sortear los constantes rumores sobre su relación.

No te pierdas a los Capetillo en Juego de Voces los domingos en punto de las 7P/6C de la noche por Univision.

escribir - anotar
Por:
Paulina Flores.
Video Biby Gaytán "agarra" descamisado e infraganti a Eduardo Capetillo en íntimo momento: “Eres tremenda”

Eduardo Capetillo comparte que, después de más de tres décadas de matrimonio con Biby Gaytán y una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento, ha aprendido a enfrentar todo tipo de rumores.

Eduardo responde a quienes no creían que su matrimonio duraría

PUBLICIDAD

En una entrevista con el programa ‘De primera mano’, el cantante rememora que desde el momento en que se dirigieron al altar, con su primer hijo en camino, se convirtieron en “carne de cañón”.

Hubo quienes apostaron que su matrimonio no resistiría la prueba del tiempo.

Más sobre Famosos

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso
3 mins

Gala Montes asegura que Kalimba la “humilló”: revela su “modus operandi” tras ser vinculado a proceso

Univision Famosos
Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”
2 mins

Galilea Montijo desea convertirse en mamá de una niña: buscaría “vientre de alquiler”

Univision Famosos
Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective
2 mins

Muere Jorge ‘Clorofila’ Verdín, integrante y fundador de Nortec Collective

Univision Famosos
Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero
1 mins

Galilea Montijo hace petición a quienes dicen que su novio la utiliza para sacarle dinero

Univision Famosos
Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación
2 mins

Hijo de Itatí se reúne con Santamarina y Mayrín Villanueva tras aparente ausencia del actor en su graduación

Univision Famosos
¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde
2 mins

¿Lucerito Mijares tiene romance con Eduardo Capetillo Jr., hijo de Biby Gaytán? Por fin responde

Univision Famosos
Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”
1 mins

Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, responde a quienes la critican por cantar: los llama “fans frustrados”

Univision Famosos
Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen
2 mins

Los mellizos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán están a punto de cumplir 10 años: así de grandes lucen

Univision Famosos
En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada
2 mins

En llanto, influencer se culpa por nacimiento prematuro de su bebé: estuvo intubada

Univision Famosos
Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"
1 mins

Viuda de Fernando del Solar alista demanda contra Ingrid Coronado por supuesto "daño moral"

Univision Famosos

“En el caso de Biby y yo, hemos aprendido a que los comentarios nos resbalen más. Llevamos 30 años casados; desde el principio, mi divina esposa estaba embarazada, y algunos decían: ‘Estos dos no durarán ni dos meses’. Nos juzgaban”, relata Eduardo.

La reportera le recuerda que, entre los rumores que rodeaban su relación, se encontraban las acusaciones de que él era un hombre celoso con su esposa.

“Sorteamos muchas cosas”, responde Eduardo. Sin embargo, admite que los rumores “dolían mucho más antes” que en la actualidad.

Capetillo enfatiza que su éxito personal se basa en el amor que recibe de su familia y de quienes lo siguen desde sus inicios.

“Tengo que entender algo: 30 años de matrimonio, una esposa hermosa, hijos… Ese amor que recibo es mi verdadero éxito. No se trata del rating o la cuenta bancaria; mi Dios no es el dinero ni el poder”, concluye.

Eduardo Capetillo dice no ser monedita de oro

Eduardo Capetillo expresó que no se siente responsable de lo que otras personas piensen, pues él está satisfecho con lo que pasa en su vida profesional y personal.

"Tengo que entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, habrá a quien no le guste mi estilo de cantar, mis rolas, a quien no le guste que regrese a los escenarios, pero ese es su problema, a mí me encanta lo que está pasando, lo que estoy viviendo", sentenció.

PUBLICIDAD

Actualmente, el actor y cantante, de 54 años, comparte escenario con su hijo Eduardo Capetillo Jr. en Juego de Voces, reality show en el que padres e hijos compiten en un duelo de talentos.

Además de los Capetillo, el programa cuenta con la presencia de estrellas como Isabel Lascurain, Alicia Villarreal, Erik Rubín, Manuel Mijares y sus respectivos hijos, Joss, Melenie Carmona, Mía y Lucerito Mijares.


Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
LALOLA
Gratis
Es por su bien
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ser mi hijo?
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD