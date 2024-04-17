Eduardo Capetillo responde a quienes lo acusaron de celoso: no creían que duraría con Biby Gaytán

Eduardo Capetillo comparte que, después de más de tres décadas de matrimonio con Biby Gaytán y una carrera consolidada en el mundo del entretenimiento, ha aprendido a enfrentar todo tipo de rumores.

Eduardo responde a quienes no creían que su matrimonio duraría

En una entrevista con el programa ‘De primera mano’, el cantante rememora que desde el momento en que se dirigieron al altar, con su primer hijo en camino, se convirtieron en “carne de cañón”.

Hubo quienes apostaron que su matrimonio no resistiría la prueba del tiempo.

“En el caso de Biby y yo, hemos aprendido a que los comentarios nos resbalen más. Llevamos 30 años casados; desde el principio, mi divina esposa estaba embarazada, y algunos decían: ‘Estos dos no durarán ni dos meses’. Nos juzgaban”, relata Eduardo.

La reportera le recuerda que, entre los rumores que rodeaban su relación, se encontraban las acusaciones de que él era un hombre celoso con su esposa.

“Sorteamos muchas cosas”, responde Eduardo. Sin embargo, admite que los rumores “dolían mucho más antes” que en la actualidad.

Capetillo enfatiza que su éxito personal se basa en el amor que recibe de su familia y de quienes lo siguen desde sus inicios.

“Tengo que entender algo: 30 años de matrimonio, una esposa hermosa, hijos… Ese amor que recibo es mi verdadero éxito. No se trata del rating o la cuenta bancaria; mi Dios no es el dinero ni el poder”, concluye.

Eduardo Capetillo dice no ser monedita de oro

Eduardo Capetillo expresó que no se siente responsable de lo que otras personas piensen, pues él está satisfecho con lo que pasa en su vida profesional y personal.

"Tengo que entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, habrá a quien no le guste mi estilo de cantar, mis rolas, a quien no le guste que regrese a los escenarios, pero ese es su problema, a mí me encanta lo que está pasando, lo que estoy viviendo", sentenció.

Actualmente, el actor y cantante, de 54 años, comparte escenario con su hijo Eduardo Capetillo Jr. en Juego de Voces, reality show en el que padres e hijos compiten en un duelo de talentos.

Además de los Capetillo, el programa cuenta con la presencia de estrellas como Isabel Lascurain, Alicia Villarreal, Erik Rubín, Manuel Mijares y sus respectivos hijos, Joss, Melenie Carmona, Mía y Lucerito Mijares.