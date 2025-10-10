Lupillo Rivera

¿Lupillo Rivera reacciona a denuncia de Belinda por violencia?: “Mientras todos hablan mal”

El cantante reposteó en sus historias de Instagram un revelador video a horas de que trascendiera que la actriz consiguió que las autoridades mexicanas le otorgaran medidas de protección contra él.

Dayana Alvino's profile picture
Por:Dayana Alvino
Video Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia: autoridades exigen esto al cantante

Lupillo Rivera habría reaccionado tras conocerse que Belinda tomó acciones legales en su contra luego de que él hablara de la supuesta relación que tuvieron en el pasado.

La noche de este 9 de octubre, a horas de que se informara la denuncia, el intérprete ‘reposteó’ en sus historias de Instagram un video.

Se trata de un clip, publicado originalmente por el usuario Erick Alfredo Díaz, en el cual él muestra que estaba estudiando mientras escuchaba música del llamado ‘Toro del corrido’.

“Mientras todos hablan mal de Lupillo Rivera, yo apoyo al viejón”, escribió el joven encima de su breve grabación.

Lupillo Rivera 'reposteó' este video tras saberse que Belinda lo denunció.
Lupillo Rivera 'reposteó' este video tras saberse que Belinda lo denunció.
Imagen Lupillo Rivera/Instagram

Hasta el momento, el cantautor no se ha pronunciado directamente acerca de la acusación que la actriz hizo ante la justicia mexicana para ponerle un alto a sus declaraciones.

¿Por qué denunció Belinda a Lupillo Rivera?

Tanto en sus memorias, tituladas ‘Tragos amargos’, como en diversas entrevistas, Lupillo Rivera ha afirmado que sostuvo “un noviazgo” con Belinda, el cual, dice, duró “casi siete meses”.

En el libro, él incluyó imágenes que lo muestran a él con la protagonista de ‘Amigos x Siempre’, por ejemplo, una de cuando se llamaron por FaceTime.

Después de días de que él ventilara presuntos detalles de su alegado vínculo sentimental, este jueves, los abogados de la estrella pop anunciaron que procedieron penalmente.

En un comunicado, expusieron que “el día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática”, derivados “de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en resolución al proceso judicial, determinó que Rivera cometió el delito de “discriminación”.

La dependencia ordenó así al compositor que se “abstenga de cualquier conducta que pudiera resultar ofensiva” para Belinda y le prohibió que se le acerque o se comunique con ella.

Además, dentro de las medidas de protección, le indicaron que debe “bajar de las redes sociales, TikTok y YouTube, los contenidos que haya subido” y que causen “agravio” a la también empresaria.

