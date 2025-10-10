Mamá de Belinda rompe el silencio tras denuncia de su hija contra Lupillo Rivera por “violencia”

Video Belinda denuncia a Lupillo Rivera por violencia: autoridades exigen esto al cantante

Belinda Shüll, madre de Belinda, rompió el silencio ante la polémica que enfrenta su hija con Lupillo Rivera luego de que ella emprendiera acciones legales en su contra por el presunto delito de “violencia digital”.

A su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Schüll fue abordada por un grupo de reporteros, quienes la cuestionaron sobre el tema.

“Señora, hay que alzar la voz para que las mujeres no sean violentadas. Que no más mujeres sean violentadas, señora. Y más que su hija es un estandarte”, dijo uno de los reporteros, a lo que doña Belinda replicó: “Ay, claro, totalmente. Totalmente”.

Belinda recibe medidas de protección contra Lupillo Rivera

El jueves 9 de octubre, la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México “otorgó medidas de protección” a favor de Belinda, luego de que Lupillo Rivera emitiera comentarios sobre una aparente relación sentimental entre ellos en 2019 en diversos medios de comunicación y en su libro ‘Tragos Amargos’.

“El 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital y violencia mediática previstas en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en los artículos 20 quater y 20 quinquies, los cuales te remiten a la Legislación Penal aplicable, derivados de las divulgaciones de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”, señaló el despacho de abogados Maceo, Torres & Asociados en un comunicado.

En el escrito señalaron que las acciones de Lupillo Rivera son actos que “constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos”, por lo que debía abstenerse de seguir hablando de ella.