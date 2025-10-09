Lupillo Rivera

Belinda denuncia por “violencia” a Lupillo Rivera tras afirmaciones de él sobre su supuesto romance

La cantante entabló acciones legales en contra del ‘Toro del corrido’ luego de que él compartiera supuestos detalles del alegado romance que sostuvieron en el pasado. Ella alegó ante las autoridades que él cometió "violencia" en su contra.

Por:Dayana Alvino
Video Filtran supuesta fotografía de Belinda y Lupillo Rivera juntos: ¿comprobaría romance?

Belinda entabló acciones legales en contra de Lupillo Rivera luego de que él realizara afirmaciones sobre un supuesto romance entre ellos.

Por medio de un comunicado, este 9 de octubre, la cantante y sus representantes legales, la firma Maceo, Torres & Asociados, dieron a conocer que iniciaron el proceso judicial “con el objetivo de proteger de manera integral sus derechos fundamentales”.

Así, los abogados de la también actriz indicaron que “el día 2 de octubre de 2025 se interpuso una querella por la probable comisión de los delitos de violencia digital, y violencia mediática”, derivados “de la divulgación de hechos pertenecientes a la esfera íntima de la artista sin su consentimiento”.

Belinda obtiene medidas de protección contra Lupillo Rivera

Según detalló el despacho en su escrito, a raíz de dicho proceso judicial, las autoridades resolvieron a favor de Belinda para evitar que Lupillo Rivera pueda seguir afectándola.

“La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México otorgó medidas de protección inmediatas para garantizar la seguridad, integridad y dignidad de la señorita Belinda, reconociendo la existencia de actos de violencia en su contra”, señalaron.

Los letrados apuntaron que el que la intérprete de ‘Sapito’ sea una “figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”.

“Tales actos constituyen violencia de género y una violación a derechos humanos”, recalcaron.

¿Qué ha dicho Lupillo Rivera de Belinda?

Desde el lanzamiento de su libro, ‘Tragos Amargos’, Lupillo Rivera ha asegurado en diversas entrevistas que hace tiempo sostuvo un romance con Belinda.

En su aparición en el programa ‘Buena Vibra’, el llamado ‘Toro del corrido’ aseveró que tuvieron “un noviazgo” durante “casi siete meses”.

En la autobiografía, además, él publicó fotografías en las que aparece con la artista y relató que presuntamente hablaron hasta de tener gemelas.

Acusó que, el alegado amorío, habría terminado luego de que ella fuera captada con otro hombre y que, luego de romper con ella, le deseó bendiciones.

Recientemente, conversando con Lucho Borrego para ¡Siéntese Quien Pueda!, el cantautor destapó que supuestamente tenía en un celular imágenes “íntimas”, “muchas cosas muy, muy fuertes”, de Belinda.

