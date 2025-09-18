Video No solo Lupillo Rivera, ahora Christian Nodal se tatúa a Belinda (y lo hace al doble)

Lupillo Rivera habló con nuevos detalles de la supuesta relación que, asegura, mantuvo con Belinda hace algunos años.

El cantante abordó el tema mientras promocionaba su autobiografía, ‘Tragos amargos’, en el que relata lo que presuntamente pasó con la actriz.

“A lo que yo viví, y lo que yo disfruté, fue un noviazgo muy bonito. Yo con eso me quedo”, dijo durante su participación en el programa ‘Buena Vibra’, este 17 de septiembre.

El llamado ‘Todo del corrido’ aseveró que el alegado idilio habría durado “casi siete meses” y que los allegados a ella sabían de eso.

“La traté con mucho cariño. Su equipo de trabajo sabía que la trataba con mucho cariño. Su mamá, su papá”, explicó al respecto.

Él contó que quedó cautivado por la intérprete al instante que la conoció, cuando los dos empezaron su participación en ‘La Voz… México’, en 2019: “Me enamoré al momento”.

Lupillo Rivera afirma que él y Belinda habrían hablado de ser papás

Uno de los presentadores del show, Luis Sandoval, leyó un fragmento del libro de Lupillo Rivera en el que asevera que él y la estrella pop supuestamente conversaron acerca de ser padres juntos.

“Hablaste con ella sobre la posibilidad de tener unas gemelas. En la página 300: ‘La idea surgió de ella. Belinda estaba de acuerdo. Yo iba a darle la oportunidad a mi semillita…’, que tenías ahí congelada porque te hiciste la vasectomía”, repasó.

Mientras el comunicador hacía su relato, el cantautor soltó en un par de ocasiones carcajadas y escuchó atento sus palabras.

Lupillo Rivera acusa a Belinda de haberlo engañado

Aunque supuestamente el idilio marchaba bien, ya que incluso Lupillo Rivera se tatuó el rostro de la protagonista de ‘Mentiras, la serie’ en el brazo izquierdo, una presunta traición provocó la ruptura.

“‘En el programa Despierta América se publicó una imagen de Belinda junto a un hombre a bordo de un avión camino a Miami. Ambos iban tomados de la mano, entrelazados’”, retomó Sandoval lo que el compositor anotó en sus memorias.

“Esta imagen terminó con el romance que habían tenido”, recalcó el conductor, a lo que el solista añadió, “Para mí se terminó inmediatamente, o sea, de un momento a otro”.

“Le dije yo: ‘¿Sabes qué? No hay problema. Échale ganas y Dios te bendiga’, ¿no? Así”, puntualizó en cuanto a lo que, indica, le comentó a Beli.