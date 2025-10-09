Lupillo Rivera dice que tiene material de Belinda "muy fuerte": tuvo "miedo"

Lupillo Rivera ha vuelto a crear polémica sobre su presunta relación con Belinda con el lanzamiento de su libro 'Tragos Amargos', en donde da detalles de lo que habría sido su noviazgo, el cual la cantante siempre ha desmentido.

En uno de los capítulos, 'El Toro del Corrido' menciona que tenía fotografías y videos de la española en un celular que perdió, lo cual le causó angustia porque "miedo" de informarle a la actriz.

En entrevista con el periodista Lucho Borrego, para el show ¡Siéntese Quien Pueda!, Lupillo recordó lo complicado que fue ese momento, pues temía que las imágenes salieran a la luz.

"Se me perdió el celular y andaba loco buscando el celular porque ahí tenía pues todo. Yo no quería llamar para decirle, me daba miedo", le confesó al presentador colombiano.

Borrego fue directo y cuestionó al hermano de Jenni Rivera si el contenido que tenía eran imágenes "íntimas" de Belinda: "Muchas cosas muy, muy fuertes", respondió. Añadió que había hecho una copia en su computadora personal "porque dije, si algún día se me pierde el celular puedo mandar borrarlo, pero todavía tengo todo".

Aunque no dio detalles sobre el tipo de contenido de las imágenes, confesó que tenía una inquietud: "Hay videos donde ella me habla, donde me preocupa que se vea mal ella".

Filtran foto de Belinda y Lupillo Rivera durante su presunta relación. Imagen Team Peloteros/Instagram

Enemiga de Belinda lo habría buscado por venganza

En el libro, Lupillo también narra que él terminó con Belinda tras enterarse, a través de una fotografía, que ella le habría sido infiel.

El cantante explica que tiempo después una presunta enemiga de la actriz lo habría buscado para tener relaciones con él solo por venganza, pues ella quería que Belinda se entera.

En la entrevista con lucho Borrego, Rivera confirmó lo escrito y señaló que la mujer, de quien no quiso revelar su identidad, le dijo "te voy a hacer mío".