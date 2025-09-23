¿Belinda como madrastra?: hija de Lupillo Rivera confiesa si le hubiera gustado que fuera de su familia

Video ¿Belinda y Lupillo Rivera querían ser papás de gemelas?: él habla como nunca de su “noviazgo”

Lupita, una de las hijas de Lupillo Rivera, habló abiertamente sobre su cercanía con Belinda, a quien conoció durante los presuntos siete meses de noviazgo que su padre sostuvo con la cantante.

Durante la presentación del libro ‘Tragos Amargos’, del ‘Toro del Corrido’, Lupita Rivera reveló a ‘Ventaneando’ si le hubiera gustado que Belinda fuera su madrastra.

“¿Te tocó conocer a ti a Belinda? ¿Tratarla?”, le preguntaron. “Un poquito, sí. Un ratito, sí”, confesó.

“¿Te hubiera gustado como madrastra?”, le insistieron. “Sí”, respondió primero y luego, entre risas, aseguró que “no”.

“Me cayó muy bien, cayó muy bien, es muy linda persona”, remató, subrayando que, al igual que la gente, estaba muy interesada en saber lo que pasó entre Lupillo Rivera y Belinda, historia que su padre relata en su libro biográfico.

“Sí… De todo, quiero saber de todo”, subrayó.

Belinda convivió con hijas de Lupillo Rivera durante su presunto romance

Según contó Lupillo Rivera en el show ‘Buena Vibra’, de Luis Sandoval, que durante su presunto romance con Belinda, sus hijas tuvieron oportunidad de convivir con ella. Sin embargo, destacó que fue Lupita quien más se acercó a ella.