¿Belinda como madrastra?: hija de Lupillo Rivera confiesa si le hubiera gustado que fuera de su familia
Lupita Rivera habló abiertamente sobre su relación con Belinda. Días atrás, Lupillo Rivera contó en ‘Buena Vibra’ que su hija y la cantante “conectaron muy bien” tras conocerse.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Lupita, una de las hijas de Lupillo Rivera, habló abiertamente sobre su cercanía con Belinda, a quien conoció durante los presuntos siete meses de noviazgo que su padre sostuvo con la cantante.
Durante la presentación del libro ‘Tragos Amargos’, del ‘Toro del Corrido’, Lupita Rivera reveló a ‘Ventaneando’ si le hubiera gustado que Belinda fuera su madrastra.
“¿Te tocó conocer a ti a Belinda? ¿Tratarla?”, le preguntaron. “Un poquito, sí. Un ratito, sí”, confesó.
“¿Te hubiera gustado como madrastra?”, le insistieron. “Sí”, respondió primero y luego, entre risas, aseguró que “no”.
“Me cayó muy bien, cayó muy bien, es muy linda persona”, remató, subrayando que, al igual que la gente, estaba muy interesada en saber lo que pasó entre Lupillo Rivera y Belinda, historia que su padre relata en su libro biográfico.
“Sí… De todo, quiero saber de todo”, subrayó.
Belinda convivió con hijas de Lupillo Rivera durante su presunto romance
Según contó Lupillo Rivera en el show ‘Buena Vibra’, de Luis Sandoval, que durante su presunto romance con Belinda, sus hijas tuvieron oportunidad de convivir con ella. Sin embargo, destacó que fue Lupita quien más se acercó a ella.
“En Temecula conoció a mis hijos. Estuvimos en Temecula varias veces. Siento que ella y Lupita conectaron muy bien (…) En una ocasión me las encontré en la alacena comiendo en la madrugada cereales y leche como los niños”, dijo el 17 de septiembre.