Luis Ángel Robelo publica preocupante video a casi un mes del asesinato de su papá y hermano

El intérprete e ‘influencer’ reapareció en Instagram con un alarmante semblante. El pasado julio, a dos de sus familiares les arrebataron la vida en las inmediaciones de su propia residencia.

Por:
Dayana Alvino.
El cantante Luis Ángel Robelo publicó un inquietante video a días de que se cumpla el primer mes de l asesinato de su papá y hermano.

El pasado sábado 20 de julio, el también ‘tiktoker’ reveló por medio de una transmisión en vivo que acababan de arrebatarles la vida a sus seres queridos en las inmediaciones de su residencia.

Luego de las primeras indagaciones, autoridades mexicanas detallaron que en el crimen participaron “al menos tres personas aparentemente de sexo masculino”.

Luis Joaquín Méndez Ruiz, fiscal del estado de Jalisco, donde sucedió el homicidio, señaló que los atacantes usaron “armas largas de grueso calibre” y que podrían formar parte del crimen organizado.

“Y, bueno, la agresión es de forma directa, llegan, incluso, se observan con alguna especie de chaleco táctico, entonces trae todos los indicios y los datos”, declaró él, según Milenio.

Luis Ángel Robelo reaparece llorando tras asesinato de su papá y hermano

Este sábado 17 de agosto, Luis Ángel Robelo compartió en su cuenta de Instagram un clip en el que se le puede ver al interior de lo que serían un clóset.

El creador de contenido llora desconsolado durante unos segundos y, posteriormente, da la espalda a la cámara y se recarga en un mueble.

Encima de la grabación, él colocó un mensaje: ‘Quiero ser como Job’. Job nunca supo el motivo de su sufrimiento, pero sabía que Dios lo amaba y eso le fue suficiente”.

En la descripción del ‘post’, él colocó únicamente un emoji de corazón blanco y otro de una paloma, ambos símbolos de luto.

Además, musicalizó la grabación con la canción ‘Dime mentiras’, de Carla Morrison, cuya letra dice: “Encuentro tu ausencia gritando en silencio. Marcando cada momento que ya no sigues aquí”.

Luis Ángel Robelo publicó un video en el que aparece llorando. Hace casi un mes, su padre y hermano fueron asesinados.
En la sección de comentarios, usuarios de la red social dejaron palabras de empatía para el intérprete de ‘Me enamoré’.

“Siempre digo (que) ‘por algo pasan las cosas’, pero en este caso no entiendo por qué tanto sufrimiento para este muchacho desde pequeño”, anotó un internauta.

Luis Ángel Robelo confiesa lo “difícil que es ser fuerte”

Previamente, el 13 de agosto, Luis Ángel Robelo subió a su ‘feed’ una recopilación de instantes al lado de su padre y hermano.

“Todos hablan de dejar descansar a quien ya partió, pero nadie habla de lo difícil que es ser fuerte. Cómo le dices a tu corazón que suelte lo que ni siquiera tu mente entiende”, apuntó en una reflexión.

Luis Ángel Robelo recordó a su papá y hermano.
