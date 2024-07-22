Quitan la vida a padre y hermano de famoso cantante y 'tiktoker' mexicano: emite en vivo la tragedia

Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

Una nueva tragedia enluta al mundo de las redes sociales y la música en México tras confirmarse el presunto asesinato del padre y hermano del cantante y 'tiktoker' Luis Ángel Robelo.

Los hechos ocurrieron la tarde de este sábado 20 de julio y el joven artista transmitió desconsolado y en vivo a través de Instagram parte de lo que estaba viviendo junto a su familia.

¿Qué le pasó a la familia de Luis Ángel Robelo?

De acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía del Estado de Jalisco, los violentos hechos ocurrieron "a las 17:00 horas", hora local.

Se presentaron " detonaciones de arma de fuego a la calle Morelos Norte, de la colonia San Antonio, de la Delegación San Sebastián" en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Luis Ángel Robelo es famoso por publicar videos y contenidos digitales junto a 'La Venenito' y Angelito de la A, con quienes aparece en la foto de la izquierda. Imagen Luis Ángel Robelo/Instagram



Policías municipales "confirmaron la localización de dos hombres con aparentes heridas por arma de fuego, por lo que de inmediato solicitaron el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron que ya no contaban con vida".

El crimen está bajo investigación y las autoridades se encuentran en el proceso de la captura de los presuntos asesinos.

'Tiktoker' transmite en vivo tras asesinato de su familia

Luis Ángel Robelo hizo un 'en vivo' en Instagram instantes después de lo ocurrido y en el que confirmó el crimen llorando, desconsolado y gritando.

"¡No, no, no, quiero justicia. Mataron a mi papá y a mi hermano!", se le escucha decir mientras se le ve desesperado caminando en la propiedad.

Luis Ángel Robelo transmitió en vivo en Instagram instantes después del crimen en contra de su familia. Imagen Luis Ángel Robelo/Instagram



En un paneo que hace de manera estrepitosa, se logra captar uno de los cuerpos de sus familiares y a un costado hay una mancha hemática.

También se alcanzaron a observar a algunos de los policías que arribaron al lugar. En otra toma se capta a una mujer policía junto a una persona que permanece arrodillada con otro de los cuerpos.

El video fue bajado de la plataforma, sin embargo, usuarios de redes sociales de TikTok y X lo han difundido.

"¡ No me importa, los mataron, los mataron, mataron a Manuel!", se le escucha decir al cantante en otro momento.

En el 'en vivo' de Luis Ángel Robelo no solo se le ve y escucha desconsolado, sino que también se logran ver algunas situaciones de la escena del crimen que le quitó la vida a su padre y hermano. Imagen Luis Ángel Robelo/Instagram



Supuestamente, esas palabras se deben a que aparentemente uno de los policías le pide que deje de transmitir en vivo desde la escena del crimen.

"¡ Se llevaron a mi amigo, se llevaron a mi amigo!", dice el 'influencer' segundos antes, sugiriendo que además habría ocurrido una presunta privación de la libertad de alguien más.

En el comunicado emitido por la fiscalía, no se especificó que también se investigue algún hecho ligado a un presunto secuestro.

¿Quién es Luis Ángel Robelo?

El cantante de regional mexicano y 'tiktoker' también es famoso por publicar videos y contenido digital junto a otra afamada figura de las redes sociales: 'La Venenito', un adolescente de 15 años que se presenta con atuendos femeninos.

Luis Ángel Robelo nació en agosto de 1997, de acuerdo con datos del portal Infobae. En TikTok contaba con más de 7 millones de seguidores.

También suele hacer mancuerna con otro 'tiktoker', Angelito de la A, quien a través de Instagram confirmó la tragedia que vive su compañero.

"Les pido de todo corazón mucho respeto y apoyo para nuestro amigo Luis Ángel Robelo", dijo en una publicación, "acaba de perder a su papá y su hermano". No está claro si Angelito de la A estaba presente con él.

Luis David González 'La Venenito' también se pronunció: "Gente, les pido respeto para Robelo, que la verdad está pasando por un mal momento. Acaba de perder a su hermano y su papá, tengan poquito respeto".

Angelito de la A y 'La Venenito', amigos y compañeros de Luis Ángel Robelo, confirmaron la tragedia y pidieron "respeto" para el cantante e 'influencer'. Imagen Angelito de la A/Instagram y 'La Venenito'/Instagram



Tampoco está confirmado si el adolescente estaba con Robelo al momento de los hechos.

Las autoridades no detallaron de manera inmediata el posible móvil del crimen.