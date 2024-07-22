Muertes de famosos

Cantante y 'tiktoker' publica emotivas fotos de su padre y hermano tras transmitir su trágica muerte

El cantante e ‘influencer’ compartió en sus historias de Instagram fotografías tras el homicidio de sus familiares. Además, lanzó un mensaje con una importante petición.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

El ‘tiktoker’ Luis Ángel Robelo dio a conocer el asesinato de su padre y hermano, ocurridos la tarde del sábado 20 de julio.

Por medio de un ‘live’ en Instagram, el también cantante reveló, entre llanto, que el crimen acababa de pasar, por lo que policías ya se encontraban en el lugar de los hechos.

“¡No, no, no, quiero justicia. Mataron a mi papá y a mi hermano!”, gritó mientras caminaba desesperado por la residencia.

En un comunicado, la Fiscalía del Estado de Jalisco detalló que el violento ataque sucedió “a las 17:00 horas”, tiempo local.

Informaron, además, que se presentaron “detonaciones de arma de fuego” en un domicilio en el municipio de Encarnación de Díaz, Jalisco.

Los uniformados que arribaron al sitio encontraron a “dos hombres con aparentes heridas”, por lo que llamaron a paramédicos, quienes “confirmaron que ya no contaban con vida”.

Debido al homicidio, la dependencia comenzó las primeras investigaciones para esclarecer lo acontecido y capturar a los responsables.

Luis Ángel Robelo transmitió en vivo en Instagram instantes después del crimen en contra de su familia.
Luis Ángel Robelo transmitió en vivo en Instagram instantes después del crimen en contra de su familia.
Imagen Luis Ángel Robelo/Instagram

¿Luis Ángel Robelo honra a su papá y hermano?

A horas de la tragedia, Luis Ángel Robelo publicó en sus historias de la red social un par de fotografías para honrar a su padre y hermano.

En una primera instantánea, se le puede ver junto a un adolescente y un niño, que sonríen a la cámara teniendo a un lado una bicicleta. La imagen está musicalizada con el tema 'Dime mentiras' de Carla Morrison.

De acuerdo con Infobae, el creador de contenido en esta imagen está “sonriente viendo a su querido hermano menor que fue asesinado”.

Luis Ángel Robelo compartió esta fotografía en sus historias de Instagram. Presuntamente, en ella aparece su hermano, quien fue asesinado.
Luis Ángel Robelo compartió esta fotografía en sus historias de Instagram. Presuntamente, en ella aparece su hermano, quien fue asesinado.
Imagen Luis Ángel Robelo/Instagram


En el segundo retrato se ve a Luis Ángel Robelo con su padre mientras se escucha un fragmento de la canción 'Pa' de Tini Stoessel: Siempre fuiste tú lo mejor de mí, me enseñaste a amar, amándome a mí, no podía aceptar despedirme así..."

Luis Ángel Robelo subió esta postal a sus historias de Instagram tras el asesinato de su papá.
Luis Ángel Robelo subió esta postal a sus historias de Instagram tras el asesinato de su papá.
Imagen Luis Ángel Robelo/Instagram
