Muertes de famosos Muere estrella de ‘Kilos Mortales’ tras deterioro en su salud luego de un accidente automovilístico Pauline Potter perdió la vida luego de que su condición empeorara a raíz de un choque. Su hijo contó qué ocurrió y ahora pide ayuda para el funeral.



Pauline Potter, una de las participantes de ‘Kilos Mortales’, ha muerto a los 62 años meses después de sufrir un accidente automovilístico.

Quien fuera llamada previamente “la mujer más obesa del mundo” perdió la vida el pasado 27 de noviembre, dio a conocer este 11 de diciembre Daily Mail.

Su hijo, Dillon, compartió detalles del percance de coche que sufrieron en enero y el cual le ocasionó una multitud de problemas de salud a su mamá.

Estrella de ‘Kilos Mortales’ padeció un declive hasta su muerte

De acuerdo con el diario británico, Dillon afirmó que habían estado conduciendo en las primeras horas de la mañana y que el camión estacionado no tenía las luces de emergencia encendidas.

“Mi mamá intentó esquivarlo, pero el lado del pasajero del auto chocó contra el lateral del remolque y nos hizo girar completamente”, explicó.

“Cuando nos detuvimos, estábamos mirando en dirección contraria, en el lado opuesto de la carretera. En el momento del impacto, íbamos a 80 km/h”, agregó.

Aunque él sobrevivió, Pauline Potter quedó con costillas rotas y otras lesiones, y a partir de ese momento, su condición se deterioró.

Ella padeció intensos dolores, problemas digestivos y médicos encontraron una obstrucción en su esófago que le impedía alimentarse correctamente. Además, contrajo COVID-19 durante su hospitalización, complicando aún más su recuperación.

Durante los meses siguientes, la estrella de televisión fue ingresada repetidamente en hospitales y desarrolló dificultades importantes, incluyendo una herida en la espalda que obstaculizó cirugías.

En noviembre de 2025, fue trasladada a cuidados paliativos en casa de un familiar, donde permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido durante un viaje familiar el Día de Acción de Gracias.

Dillon ha compartido abiertamente el proceso que enfrentaron tras el siniestro y ha creado una página de recaudación de fondos para cubrir los gastos de su cremación.

¿Quién era Pauline Potter?

Pauline Potter alcanzó gran notoriedad tras aparecer en la temporada 3 del programa ‘Kilos Mortales’, de TLC, en 2015.