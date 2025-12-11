Muertes de famosos

Muere estrella de ‘Kilos Mortales’ tras deterioro en su salud luego de un accidente automovilístico

Pauline Potter perdió la vida luego de que su condición empeorara a raíz de un choque. Su hijo contó qué ocurrió y ahora pide ayuda para el funeral.

Univision picture
Video Muere el ‘influencer’ Gabriel Freitas a los 37 años tras perder 425 libras

Pauline Potter, una de las participantes de ‘Kilos Mortales’, ha muerto a los 62 años meses después de sufrir un accidente automovilístico.

Quien fuera llamada previamente “la mujer más obesa del mundo” perdió la vida el pasado 27 de noviembre, dio a conocer este 11 de diciembre Daily Mail.

PUBLICIDAD

Su hijo, Dillon, compartió detalles del percance de coche que sufrieron en enero y el cual le ocasionó una multitud de problemas de salud a su mamá.

Estrella de ‘Kilos Mortales’ padeció un declive hasta su muerte

Más sobre Muertes de famosos

Muere famoso actor tras acabar su show de ‘streaming’: video de sus últimos minutos al aire
1:00

Muere famoso actor tras acabar su show de ‘streaming’: video de sus últimos minutos al aire

Univision Famosos
Eugenio Derbez revela cómo está Aislinn tras ser hospitalizada a días de la muerte de su mamá
0:58

Eugenio Derbez revela cómo está Aislinn tras ser hospitalizada a días de la muerte de su mamá

Univision Famosos
Muere querido actor a los 50 años tras terminar la transmisión de su programa
1 mins

Muere querido actor a los 50 años tras terminar la transmisión de su programa

Univision Famosos
Muere actriz de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ tras ser atropellada: ¿presentía su fallecimiento?
2 mins

Muere actriz de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ tras ser atropellada: ¿presentía su fallecimiento?

Univision Famosos
‘Mama June’ recuerda a su hija mayor a 2 años de su muerte: confiesa ser “un desastre emocional”
2 mins

‘Mama June’ recuerda a su hija mayor a 2 años de su muerte: confiesa ser “un desastre emocional”

Univision Famosos
Quitan la vida a famoso cantante al interior de su casa: su hijo es arrestado como sospechoso
2 mins

Quitan la vida a famoso cantante al interior de su casa: su hijo es arrestado como sospechoso

Univision Famosos
Dayanara Torres de luto: comparte emotivo mensaje de despedida “con el corazón apretado”
2 mins

Dayanara Torres de luto: comparte emotivo mensaje de despedida “con el corazón apretado”

Univision Famosos
Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá y hace llorar a quienes se encuentran con ella
0:53

Aislinn Derbez reaparece tras muerte de su mamá y hace llorar a quienes se encuentran con ella

Univision Famosos
Muere el legendario Rafael Ithier a los 99 años: pilar de la salsa boricua y fundador de El Gran Combo
2 mins

Muere el legendario Rafael Ithier a los 99 años: pilar de la salsa boricua y fundador de El Gran Combo

Univision Famosos
Revelan causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’: su hijo lo da a conocer desde el funeral
1 mins

Revelan causa de muerte de Eduardo Manzano ‘El Polivoz’: su hijo lo da a conocer desde el funeral

Univision Famosos

De acuerdo con el diario británico, Dillon afirmó que habían estado conduciendo en las primeras horas de la mañana y que el camión estacionado no tenía las luces de emergencia encendidas.

“Mi mamá intentó esquivarlo, pero el lado del pasajero del auto chocó contra el lateral del remolque y nos hizo girar completamente”, explicó.

“Cuando nos detuvimos, estábamos mirando en dirección contraria, en el lado opuesto de la carretera. En el momento del impacto, íbamos a 80 km/h”, agregó.

Aunque él sobrevivió, Pauline Potter quedó con costillas rotas y otras lesiones, y a partir de ese momento, su condición se deterioró.

Ella padeció intensos dolores, problemas digestivos y médicos encontraron una obstrucción en su esófago que le impedía alimentarse correctamente. Además, contrajo COVID-19 durante su hospitalización, complicando aún más su recuperación.

Durante los meses siguientes, la estrella de televisión fue ingresada repetidamente en hospitales y desarrolló dificultades importantes, incluyendo una herida en la espalda que obstaculizó cirugías.

En noviembre de 2025, fue trasladada a cuidados paliativos en casa de un familiar, donde permaneció hasta su fallecimiento, ocurrido durante un viaje familiar el Día de Acción de Gracias.

Dillon ha compartido abiertamente el proceso que enfrentaron tras el siniestro y ha creado una página de recaudación de fondos para cubrir los gastos de su cremación.

PUBLICIDAD

¿Quién era Pauline Potter?

Pauline Potter alcanzó gran notoriedad tras aparecer en la temporada 3 del programa ‘Kilos Mortales’, de TLC, en 2015.

Se hizo conocida por su emotiva historia de lucha contra la obesidad extrema, comenzando en un peso cercano a las 678 libras y logrando posteriormente perder más de 500, transformando su vida con dietas, cirugía bariátrica y apoyo médico.

Relacionados:
Muertes de famososFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
Cómplices
Gratis
Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
Desastre en familia
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX