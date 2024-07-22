Muertes de famosos

Luis Ángel Robelo rompe el silencio: hace petición tras asesinato de su papá y hermano

El tiktoker se pronunció en redes tras el asesinato de su familia. El cantante pidió "piedad" ante los difíciles momentos que atraviesa.

03df27a1-fcac-4d0a-b019-c936ba619136.jpg
Por:
Dayana Alvino.
Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

La tarde del 20 de julio, el tiktoker Luis Ángel Robelo dio a conocer el asesinato de su padre y hermano en el interior de su residencia ubicada en Guadalajara, Jalisco.

A pesar de que los hechos los dio a conocer por medio de una transmisión en vivo de Instagram, no fue hasta la tarde del 22 de julio que rompió el silencio por medio de sus historias de la misma red social.

PUBLICIDAD

Luis Ángel Robelo hace petición por su familia

Más sobre Muertes de famosos

Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe
1 mins

Muere actriz de ‘Arrástrame al Infierno’ y ‘Esposas Desesperadas’: lo que se sabe

Univision Famosos
Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida
2 mins

Muere ex Miss Universe Rusia a meses de su boda: revelan trágico accidente por el que perdió la vida

Univision Famosos
El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 
1:00

El pasado en común entre Adamari López y el fallecido actor por “aneurisma” de Marea de Pasiones 

Univision Famosos
Muere cantante Guadaña Jr. minutos antes de salir al escenario en homenaje a su fallecido padre
2 mins

Muere cantante Guadaña Jr. minutos antes de salir al escenario en homenaje a su fallecido padre

Univision Famosos
Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento
0:57

Muere apreciado actor de Marea de Pasiones a los 38 años: revelan la causa de su fallecimiento

Univision Famosos
Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral
2 mins

Muere querido actor de Marea de Pasiones y La Rosa de Guadalupe tras situación cerebral

Univision Famosos
Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento
1 mins

Muere actriz Lina Bina a los 24 años: su hermana habría revelado “trágica” causa del fallecimiento

Univision Famosos
Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro
1:00

Muere famoso actor en acto que consideran heroico mientras paseaba a su perro

Univision Famosos
Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años
1 mins

Modelo adolescente Angely Alexander es hallada sin vida en casa de su presunto novio de 41 años

Univision Famosos
Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York
2 mins

Muere 'influencer' y diseñadora Martha Nolan: la encontraron en lujoso yate en Nueva York

Univision Famosos

Luis Ángel Robelo emitió un mensaje al respecto del duro momento que están atravesando él y sus seres queridos.

“Deseo expresar mi gratitud por todas las muestras de apoyo que nos han manifestado ante el terrible asesinato de mi padre y de mi hermano”, escribió.

“Las autoridades competentes están llevando la investigación y confiamos en su trabajo”, puntualizó a continuación.

Tras pedir a sus seguidores que hagan “oración” por ellos, la estrella del Internet se sinceró: “Jamás pensamos pasar por este dolor tan grande y mirar a nuestra madre destrozada”.

Luis Ángel Robelo pidió respeto para su familia.
Luis Ángel Robelo pidió respeto para su familia.
Imagen Luis Ángel Robelo / Instagram


Igualmente, realizó una solicitud: “Por esa razón les pido que tengan piedad con sus palabras hacia mi familia, ya que siempre hemos sido personas de trabajo honesto”.

“Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos tan difíciles para mí, para mi familia y para mi comunidad”, concluyó.

Tras el violento ataque contra el padre y hermano de Luis Ángel Robelo, la Fiscalía de Jalisco informó que se encontraban realizando las investigaciones competentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.


Relacionados:
Muertes de famososLuis Ángel Robelo AsesinatosInfluencerHomicidiosFamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Camino a Arcadia
Gratis
LALOLA
Gratis
Radical
Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD