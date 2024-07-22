Luis Ángel Robelo rompe el silencio: hace petición tras asesinato de su papá y hermano

Video Famoso cantante y 'tiktoker' transmite en vivo muerte de su papá y hermano: así mostró la tragedia

La tarde del 20 de julio, el tiktoker Luis Ángel Robelo dio a conocer el asesinato de su padre y hermano en el interior de su residencia ubicada en Guadalajara, Jalisco.

A pesar de que los hechos los dio a conocer por medio de una transmisión en vivo de Instagram, no fue hasta la tarde del 22 de julio que rompió el silencio por medio de sus historias de la misma red social.

Luis Ángel Robelo hace petición por su familia

Luis Ángel Robelo emitió un mensaje al respecto del duro momento que están atravesando él y sus seres queridos.

“Deseo expresar mi gratitud por todas las muestras de apoyo que nos han manifestado ante el terrible asesinato de mi padre y de mi hermano”, escribió.

“Las autoridades competentes están llevando la investigación y confiamos en su trabajo”, puntualizó a continuación.

Tras pedir a sus seguidores que hagan “oración” por ellos, la estrella del Internet se sinceró: “Jamás pensamos pasar por este dolor tan grande y mirar a nuestra madre destrozada”.

Luis Ángel Robelo pidió respeto para su familia. Imagen Luis Ángel Robelo / Instagram



Igualmente, realizó una solicitud: “Por esa razón les pido que tengan piedad con sus palabras hacia mi familia, ya que siempre hemos sido personas de trabajo honesto”.

“Gracias por su comprensión y apoyo en estos momentos tan difíciles para mí, para mi familia y para mi comunidad”, concluyó.

Tras el violento ataque contra el padre y hermano de Luis Ángel Robelo, la Fiscalía de Jalisco informó que se encontraban realizando las investigaciones competentes para esclarecer los hechos y dar con los responsables.